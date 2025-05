Savona, in Tribunale simbolico passaggio di testimone tra i neo avvocati e gli storici legali con 45-50 anni di lavoro (FOTO)

Un simbolico passaggio di consegne, dai neo iscritti all'albo a chi il mestiere lo ha svolto dagli anni 70 e 80.

Questo pomeriggio nella sala convegni del Tribunale di Savona sono stati premiati gli avvocati che hanno maturato 50 anni e più di quarantacinque anni di attività lavorativa e si sono presentati i giovani neo legali.

Medaglia d'oro per i cinquant'anni di avvocatura gli avvocati Francesco Bruno, Luigi Trucco, Giovanni Gaibissi (non era presente per motivi personali) e Mauro Vanara.

Premiati con le pergamene con quarantacinque e più di 45 anni invece con la toga indossata gli avvocati Roberto Nasuti (da 47 anni), Roberto Suffia (da 46 anni) e Giuseppe Sanguineti, Paola Mazza, Gianfranco Nasuti, Roberto Romani, Emilio Vignolo e Domenico Mellano (da 45 anni).

Prima della premiazione è intervenuta la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Vittoria Fiori.

"Siete forma di ispirazione e modello per i nuovi avvocati. Avete amato la vostra professione e avvocati lo si è sempre, siamo custodi dei diritti di tutti" ha detto la presidente Fiori.

L'avvocato Francesca Ratti, delegata distrettuale della Cassa Forense si è soffermata su "Il rapporto Censis sull'avvocatura 2025".

Si sono presentati i neo avvocati iscritti all'Albo Maria Chiara Alizeri, Francesca Annarummo, Giulia Becchio, Annalisa Bocchio, Chiara Gramazio, Celeste Guerrina, Corrado Manzini, Eugenia Nicola Preve.