Laigueglia piange l'assessore Montaldo, il sindaco Manfredi: "Io perdo un amico, la società perde un amministratore capace"

"Oggi io ho perso un amico, la società ha perso una persona seria e sempre disponibile con tutti, il paese di Laigueglia un amministratore capace e di grande esperienza. Da oggi siamo tutti più soli".

Poche parole ma sufficiente a esprimere da un lato riconoscenza per l'impegno profuso negli anni non solo per la "sua" Laigueglia, dall'altro il grande sgomento con cui la comunità cittadina ha accolto la scomparsa dell'assessore Silvano Montaldo.

Così lo ha voluto salutare il primo cittadino, Giorgio Manfredi. "Non servono parole per colmare il vuoto che ha lasciato - ha aggiunto Manfredi - possiamo solo piangerlo con la compostezza ed il riserbo che ha sempre connotato il suo operato. Ciao Silvano".

Intanto per la giornata di lunedì 11 settembre nel borgo dell'estremo ponente savonese lunedì 11 settembre sarà giornata di lutto cittadino.