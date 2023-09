Finale, a fine settembre ripartono i lavori a Pia: focus principale su piazza Abbazia

In copertina piazza Abbazia, in allegato via Santuario e corso Europa

La completa riqualificazione di piazza Abbazia, la ripresa del cantiere in via Santuario nel tratto a fianco del convento benedettino, la conclusione delle opere tra molo, passeggiata e piazza Simonetti. Sarà un inizio d'autunno denso di attività cantieristiche quello che attende a Finale Ligure il rione di Pia.

Da lunedì 18 settembre si comincerà a ragionare sulla cantierizzazione all'interno della piazza antistante la chiesa benedettina partendo dalla rimozione della scarifica del vecchio asfalto, dalla rimozione delle piante esistenti, dalla delimitazione dell'area cantiere e da lì via poi alle operazioni di rinnovo.

"Verranno sostituiti i cinque lecci presenti con un totale di nove piante tra lecci e platani - spiega il vicesindaco Guzzi - con la piazza che diverrà interamente pedonale, a completamento di un percorso di riqualificazione del rione accompagnato dalla conclusione dei lavori su lungomare Italia e corso Europa".

Un intervento da circa 1 milione di euro eseguito a scomputo dell'operazione che negli scorsi anni ha visto riconvertire l'hotel Astoria di via Calvisio che durerà circa 5 mesi, al termine del quale troverà nuova collocazione aperta al pubblico la statua dedicata a don Carlo inaugurata lo scorso anno.

Tempo nel quale si proseguiranno anche altre operazioni nella zona: "Termineremo l'allacciamento dell'impianto fognario della vicina via Santuario - aggiunge Guzzi - riprendendo il cantiere sospeso durante l'estate ma stavolta con chiusure limitate ai soli orari di cantiere per cercare di limitare il disagio al traffico della zona".

Sull'Aurelia invece, in corrispondenza di corso Europa, si procederà al rifacimento dei marciapiedi dall'incrocio di via Drione al ponte sul torrente Sciusa con anche opere di regimazione acque e la pose di nuove palme. Cantiere che partirà verso fine settembre anche in questo caso. Nel mentre proseguiranno i lavori sugli attuali lotti di piazza Simonetti e del lungomare Italia per concludere il restyling del molo e della passeggiata.

Sarà anche la volta di una delle opere da tempo più richiesta dai finalesi e dai tanti turisti che frequentano i lidi del levante cittadino: il rifacimento della passerella in legno, spesso vittima dei marosi, nel tratto tra il Castelletto e Capo San Donato, dove da anni è attesa la soluzione alle diverse vicissitudini che l'hanno coinvolta con danneggiamenti ripetuti. In particolare dove questa si trova al livello della spiaggia.

"Finalmente, entro metà o fine mese avremo la fine dell'iter autorizzativo dopodiché sarà la fase dell'appalto che contiamo di aver affidato entro fine anno avviando anche il cantiere per aprire entro Pasqua" spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici.

"Siamo molto soddisfatti, soprattutto per la piazza, in quanto parliamo di un progetto avviato e promesso già dal 2014 sul rione - conclude Guzzi - c'è ancora molto da fare ma direi che un segnale da parte dell'Amministrazione è stato dato sulla portanza delle opere pubbliche a Pia. Non è la fine di un percorso ma solo l'inizio, poi occorrerà manutenere e preservare l'esistente e concentrarsi su altri progetti come via Dante e via Brunenghi tra tutti".