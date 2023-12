Finale, il cantiere per lungomare Italia rimandato in parte a gennaio: i lavori edili riprenderanno nel 2024

Resta ancora, almeno all'apparenza, non molta strada per arrivare alla fine dei lavori sul lungomare Italia di Finale Ligure, ripresi lo scorso ottobre con il terzo lotto di riqualificazione della passeggiata finalese. Eppure, da diverso tempo il cantiere sembra aver avuto un netto rallentamento, tanto da sollevare il disappunto di cittadini ed esercenti della zona.

Dopo questo tempo di stallo, da quest'oggi (6 dicembre, ndr) qualcosa è sembrato finalmente muoversi. Nella mattinata è infatti arrivata parte del materiale necessario a terminare le bordature in pietra delle aiuole con le annesse sedute, come già è stato fatto nel tratto di passeggiata tra i bagni Lido e la discoteca El Patio, riqualificato nel precedente lotto. Una consegna che continuerà nei prossimi giorni dal medesimo fornitore e che dovrebbe essere seguita, dalla prossima settimana (ossia dall'11 dicembre circa), dalla posa in opera dei materiali.

"Sappiamo che questo cantiere va molto a rilento - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi -. Stiamo, da mesi, discutendo con l'impresa e facendo tutte le nostre rimostranze affinché vi sia la giusta assiduità nell'intervento". Non potendo garantirla la ditta, originaria del Sud Italia, ha provveduto al subappalto secondo le normative a un'impresa locale che dovrebbe ripartire col cantiere dopo le festività natalizie, quindi a gennaio 2024.

"Parliamo di opere edili per un valore di circa 200mila euro riguardanti arredo, verde urbano e pubblica illuminazione - continua Guzzi - La nostra speranza è di riprendere con la gran parte delle opere edili, sostanzialmente con la gran parte del marciapiede, subito dopo le festività per non essere d'intralcio e anche per esigenze della dita stessa subappaltatrice che ha altri interventi da dover ultimare. L'obbiettivo, e di questo siamo fiduciosi, che si porti a termine il tutto entro la Pasqua".

L'appalto in questione complessivamente era del valore di 850mila euro e comprendeva diverse opere edili e di arredo urbano in particolare tra piazzale Mamberto e la piazzetta all'incrocio con via Drione, nelle piazzette laterali come piazza Simonetti, ma anche i marciapiedi fino al molo.

Proprio sul molo molte sono state le critiche negli ultimi mesi. Dopo l'apertura lo scorso agosto, a lavori ancora da concludersi (leggi QUI), le ultime mareggiate hanno danneggiato notevolmente parte dei muretti e non solo: "L'impresa ha ammesso di aver sbagliato nell'esecuzione, per questo si farà interamente carico dei lavori e delle spese, senza ulteriori costi per il Comune e i contribuenti" aggiunge Guzzi.

"Oltre a essere dispiaciuti, siamo anche molto contrariati da questi ritardi anche perché sappiamo di aver lavorato nella stagione estiva per poter arrivare nella finestra temporale necessaria per poter posare questo asfalto colorato da posare entro fine settembre - aggiunge il vicesindaco -. Ora vogliamo portare a termine quanto prima quest'opera importante per la nostra città, cercando di tenere aggiornati la cittadinanza nell'apposita cartellonistica".

In zona intanto stanno proseguendo anche le lavorazioni sui marciapiedi lato monte dell'Aurelia all'altezza di Corso Europa per l'appalto da 250mila euro comprensivo di riqualificazione del camminamento con la piantumazione di nuove palme, la regimazione acque e la sistemazione delle fognature.