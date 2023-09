Politica |

"No al rigassificatore", la catena umana arriva anche a Finale Ligure (FOTO)

Numerose persone si sono presentate con striscioni e cartelli per manifestare il proprio dissenso

La catena umana contro il progetto di rigassificatore di Savona-Vado è arrivata anche a Finale Ligure. "Nonostante sia stata lanciata solo su Facebook il giorno prima, ieri pomeriggio numerose persone si sono presentate con striscioni e cartelli per manifestare la loro opposizione a questo progetto", commenta Simona Simonetti, portavoce di Europa Verde regionale. "Tale gesto dimostra che l'opposizione va molto al di la del proprio giardino e coinvolge tutti con la consapevolezza che questa soluzione non la si vuole", conclude la Simonetti.

Redazione

