Programmazione dello Sviluppo Rurale, circa 400mila euro per il savonese

“Sono circa 2 milioni di euro le risorse destinate a comuni e Parchi con l’ufficializzazione degli atti istruttori positivi sul PSR, a valere sulle misure 8.5 per investimenti a finalità ambientale e per la fruibilità turistica del territorio forestale”.

Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e ai Parchi Alessandro Piana a seguito del lavoro degli uffici in questi mesi. In particolare, i contributi ammessi per i diversi comuni dell’imperiese hanno cubato per circa 1 milione di euro, nel savonese per circa 400mila euro, nel genovesato sui 270mila e nello Spezzino per circa 90mila euro, rispecchiando il diverso interesse registrato a livello dei diversi comprensori. A queste voci sui singoli comuni si aggiungono poi sul territorio regionale per enti Parco altri 220 mila euro.

“Contributi necessari – conclude il vice presidente Alessandro Piana – che fanno seguito ad una strategia condivisa ampiamente sui tavoli di lavoro dedicati in Regione insieme alle associazioni di categoria e nelle riunioni con Anci: strumenti di confronto che intendiamo continuare a rafforzare per azioni sempre più efficaci ed incisive”.