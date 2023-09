Bomba d'acqua su Savona, Vado e Bergeggi, maxi interventi dei vigili del fuoco: frana a Sant'Ermete

Un violento acquazzone ha colpito il savonese principalmente di levante dalle 19.00 alle 21.30 e ad essere maggiormente coinvolte sono state Savona, Vado Ligure, Bergeggi e Spotorno.

Immediato il lavoro dei vigili del fuoco che in questo momento stanno fronteggiando diverse emergenze sul territorio.

A Bergeggi è stato lanciato l'allarme per una violenta grandinata e una frana che ha portato anche la chiusura della strada da Porto Vado al comune bergeggino, a Savona per diversi allegamenti uno dei quali all'ingresso della strada di scorrimento veloce e a Vado via Piave è finita sotto l'acqua così come alcuni sottopassaggi. Alto inoltre il livello dell'acqua del torrente Segno.

A Sant'Ermete, frazione di Vado in via Molini, invece si è verificato uno sversamento di ghiaia e fango dalla collina e da un piccolo rio. Sul posto gli operai comunali e la protezione civile locale.

Segnalata la presenza di fango e allagamenti anche sull'autostrada A10 all'altezza di Savona-Spotorno in direzione Ventimiglia. Nella direzione opposta si è verificato un incidente intorno alle 20.30, due i feriti trasportati in codice giallo da due ambulanze della Croce Bianca di Finale e Croce Verde di Finalborgo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.