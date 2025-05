Meningite per una sedicenne di Albenga: prognosi riservata al Santa Corona, scattata l’indagine epidemiologica

Si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione al Santa Corona di Pietra Ligure la sedicenne albenganese colpita da meningite.

La ragazza, arrivata d'urgenza al Pronto Soccorso del nosocomio pietrese nella notte di venerdì, sta ricevendo tutte le cure del caso, sebbene la prognosi resti al momento riservata.

Fondamentale per far sì che la paziente fosse immediatamente sottoposta agli accertamenti clinici necessari per confermare l'ipotesi, è stata la pronta diagnosi formulata dal personale medico della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, diretta dal dottor Alessandro Riccardi.

Ricevuta la segnalazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Asl2, diretto dalla dottoressa Virna Frumento, ha attivato l’indagine epidemiologica, finalizzata all’individuazione dei contatti stretti e alla somministrazione della chemioprofilassi, ovvero del trattamento antibiotico preventivo. Il personale, insieme alla direttrice del Servizio di Igiene, ha raccolto informazioni approfondite dalla famiglia, ricostruendo i contatti avvenuti nei sette giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi. Le profilassi sono state prontamente somministrate ai familiari e ai contatti emersi, compresi gli operatori che avevano preso parte al trasporto sanitario.

Asl2 Savonese ha provveduto contestualmente ad informare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl1 imperiese, per consentire un intervento tempestivo e coordinato nella scuola frequentata dalla ragazza, per l'appunto in provincia di Imperia.

La stretta collaborazione tra le due aziende sanitarie ha permesso un’attivazione rapida ed efficace delle misure di sanità pubblica, nel pieno rispetto delle procedure previste per la gestione dei casi di meningite, secondo i protocolli previsti a livello regionale e nazionale.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutto il personale coinvolto, che ha dimostrato grande efficienza, professionalità e competenza per l’intervento sanitario tempestivamente coordinato e attivato - dichiara la dottoressa Bruna Rebagliati, Direttore Sanitario di ASL2 - E’ importante sottolineare anche la sinergia efficace tra ASL1 e ASL2, che ha reso possibile una risposta rapida e condivisa in una situazione delicata.”