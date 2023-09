Scontro tra auto e camion sulla Sp 29 del Cadibona: soccorsi mobilitati, disagi al traffico

AGGIORNAMENTO ORE 15: In seguito all'incidente, il traffico è ora a senso unico alternato.

Incidente stradale nella tarda mattinata odierna lungo la Sp 29 del Colle di Cadibona, poco prima della frazione di Maschio all'altezza del tratto che costeggia i binari della ferrovia. Il sinistro stando a quanto riferito, ha coinvolto un'automobile e un camion.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine. Un ragazzo che viaggiava a bordo dell'automobile è rimasto temporaneamente incastrato nell'abitacolo: è stato trasferito al San Paolo di Savona, le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi.

Disagi al traffico, previsti per diverse ore, con la Sp 29 chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona.