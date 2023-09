Traffico internazionale di droga e prostituzione: carabinieri sgominano banda criminale, arresti anche a Savona

Traffico internazionale di stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. Nella giornata odierna, nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino, Varese, Brescia e Cosenza, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno tratto in arresto 24 persone (2 italiani, 16 albanesi, 5 marocchini e 1 tunisino).

I militari hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale meneghino, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Monza.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un’articolata attività d’indagine avviata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano nell’aprile 2020, a seguito di una rogatoria internazionale conseguente all’arresto in flagranza - in territorio svizzero - di un cittadino italiano, sorpreso mentre trasportava in auto 6 chilogrammi di eroina. Le indagini si sono sviluppate con un articolato impianto di attività tecniche ed in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria elvetica.

Le risultanze investigative hanno consentito, così di ricostruire la struttura e l’operatività di due distinte associazioni criminali, in affari tra loro e facenti capo ad altrettante famiglie albanesi, con collegamenti operativi in Albania, basi logistiche in provincia di Milano e ramificazioni in tutto il Nord Italia, specie nelle province di Monza Brianza e Bergamo nonché in Calabria e in Svizzera. Il sistema di importazione e cessione di eroina e cocaina alimentava quotidianamente una fitta rete di spaccio di droga sul territorio italiano e svizzero, per la maggior parte costituita da “batterie” di trafficanti di origine nord-africana, dediti allo spaccio al dettaglio nelle aree boschive e agricole.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti numerosissimi episodi di detenzione, trasporto e consegna di droga in varie province dell’Italia settentrionale (Bergamo, Monza e Brianza, Torino e Verona) e sequestrare 42 kg di stupefacente tra eroina, cocaina e hashish e 40 kg di sostanza da taglio, oltre a 2 fucili illegalmente detenuti e la somma in contanti di 13mila euro. Sono stati anche individuati un appartamento e un capannone utilizzati come raffinerie per il narcotico, oltre a diversi appartamenti e box utilizzati per lo stoccaggio dei carichi di droga.

I sodali inoltre, gestivano in maniera stabile e organizzata un sistema di sfruttamento della prostituzione di ragazze dell’est, costrette, con minacce e violenza sfociate anche in episodi di rapina ed estorsione, a rendersi disponibili anche su siti d’incontri on-line, ed a prostituirsi in appartamenti gestiti a tal fine dagli stessi indagati.

I destinatari delle misure cautelari reperibili in Italia sono stati arrestati e sottoposti alla custodia cautelare nelle carceri di Milano - San Vittore, Lodi, Lecco, Bergamo, Mantova, Cremona, Savona e Torino, o agli arresti domiciliari nelle province di Bergamo e Milano. Sono in corso i sequestri dei proventi in denaro degli episodi di spaccio puntualmente cristallizzati nel corso delle indagini, pari a centinaia di migliaia di euro.