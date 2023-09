Lions Vado Ligure-Quiliano e Medical Mystery Tour: insieme per un aiuto all’Emilia-Romagna

La compagnia teatrale del Medical Mystery Tour è tornata sul palco della città di Vado ligure il 12 agosto scorso, con la collaborazione del Club Lions Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”, con l’obiettivo di rasserenare l’animo di tutti, dopo il difficile periodo trascorso, con un nuovo spettacolo “Prosciutti, Meloni e… Caffè Scorretti”.

Si sono esibiti cantanti, attori, ballerini e musicisti che, per la maggior parte, sono medici, infermieri e professionisti della salute dell’ospedale San Paolo di Savona, i quali, nonostante la fatica degli ultimi anni per combattere il Covid, hanno deciso di tornare sul palco con un sorriso per infondere speranza verso il futuro.

Gli ingredienti sono sempre gli stessi: divertimento, musica dal vivo con un’orchestra affiatatissima, con lo scopo di avvicinare il personale sanitario ai cittadini e, insieme ai Lions di Vado Ligure Quiliano, di aiutare i meno fortunati.

Quest’anno il ricavato è servito per assistere un genitore anziano con figlio disabile di Valle del Senio i quali, durante l’alluvione in Emilia-Romagna, avevano perso tutto.

“Grazie alla generosità della popolazione di Vado Ligure – spiegano dal Club Lions Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia” -, l’intero incasso della serata, con una integrazione da parte del Lions Club di Vado Ligure Quiliano, è già stato versato per l’acquisto e l’impianto di una calderina per riscaldamento e acqua calda.

Grazie al lavoro di squadra, il motto dei Lions “WE SERVE”, è stato onorato”.