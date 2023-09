Prenotazioni fino al 10 novembre per le attività didattiche gratuite Saperecoop

Con il mese di settembre si rinnova l’impegno di Coop Liguria verso il mondo della scuola. Già dall’11 settembre, gli insegnanti possono prenotare per le proprie classi la partecipazione gratuita ai percorsi Saperecoop, sui temi dell’alimentazione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva, che utilizzano il supermercato come laboratorio didattico, ad esempio invitando bambini e ragazzi a leggere con attenzione le etichette per fare acquisti più informati.

Coop si occupa di educazione al consumo consapevole da più di 40 anni, affidando la progettazione dei percorsi didattici a operatori qualificati e offre proposte differenziate in base all’età dei partecipanti, sempre improntate sul gioco, l’interattività e l’imparare facendo.

Si tratta di un impegno importante, che oggi anno permette di offrire alle scuole più di mille incontri formativi gratuiti, con oltre 20.000 presenze. Le proposte didattiche sono consultabili sul sito www.saperecoop-liguria.it dove gli insegnanti possono anche prenotare la partecipazione delle proprie classi. Le prenotazioni per l’anno scolastico 2023/2024 si chiuderanno il 10 novembre.

Coop Liguria dedica al corredo scuola uno dei tre appuntamenti annuali con la raccolta “Dona la spesa”, che organizza in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio. L’appuntamento, per aiutare le famiglie fragili a ricevere le dotazioni necessarie per i bambini che vanno a scuola, è per venerdì 15 e sabato 16 settembre, in quasi tutti i punti vendita di Coop Liguria. Chi vuole partecipare, può acquistare materiali di cancelleria da destinare alla solidarietà, consegnandoli direttamente ai volontari delle associazioni coinvolte, che saranno presenti nei punti vendita.

Coop Liguria sostiene le scuole anche con l’iniziativa commerciale “Coop per la scuola”, che permette a Soci e clienti di donare alle scuole i buoni che ricevono facendo la spesa. Grazie all’iniziativa, negli ultimi 9 anni sono stati distribuiti alle scuole materiali per oltre 5 milioni di euro.