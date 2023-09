Alassio è tappa del World Wellness Weekend e Free Yoga 2023

Alassio è tappa del World Wellness Weekend nei giorni 15, 16 e 17 settembre con esperienze emozionali yoga, benessere, trekking e concerti, tutte attività gratuite nella natura per incentivare speciali vacanze.

Da anni la città di Alassio propone con molta attenzione appuntamenti ed eventi, infatti attività yoga wellness wellbeing gratuite contribuiscono al benessere dei partecipanti e allo sviluppo di un importante turismo quindi proposte e richieste sono in continua crescita.

In principio Alassio è stata scelta tra le location in Italia dove Free Yoga Italia propone costantemente le sue attività, per volontà della sua fondatrice Lucia Ragazzi, senior yoga teacher, e grazie alla collaborazione con insegnanti/centri yoga di tutta Italia. Le attività yoga e benessere proposte per anni in estate e inverno

hanno un grande successo con centinaia di lezioni e migliaia di partecipanti tramite l’operato del locale centro Essere Yoga e Benessere e Alassio è stata inserita tra le tre migliori destinazioni in Italia

dove poter praticare yoga sospesi tra cielo e mare, immersi nella natura, tra odori colori e suoni rigeneranti

Negli ultimi anni le iniziative sono state seguite, appoggiate ed ampliate anche dal Comune di Alassio, dalla Gesco, dalla Marina di Alassio, dall’Associazione Albergatori, in modo da sviluppare un turismo di settore sotto il marchio Visit Alassio.

Anche l’organizzazione mondiale WWW non è rimasta indifferente e ha deciso di esser presente per la Liguria e l’Italia nella città di Alassio. cavalcando il lavoro già svolto e valorizzandolo. Inoltre una speciale collaborazione è fornita dall’Ente Sportivo e Sociale Libertas Coni, da RSB Residenza Sorriso Bimbi di Busto Arsizio e dall’Ente di Terzo Settore Anas Italia tramite i comitati Imperia, Savona, Liguria e Nazionali.

Nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2023 Alassio è quindi tappa dell’evento Free Yoga Italia e del World Wellness Weekend e durante il weekend saranno in programma esperienze emozionali gratuite di benessere in location suggestive nella natura, come da programma seguente:

YOGA GRATUITO



Domenica 17 ore 8.00 – 9.00 lezione yoga per tutti, esperti e neofiti subito dopo aver contemplato l’alba

presso terrazza panoramica hotel Savoia Alassio. Yoga Meditazione Respiro e Saluti al Sole, esperienza emozionale di benessere con Lucia Ragazzi e staff Essere Yoga e Benessere

Venerdi, sabato, domenica altre lezioni yoga gratuite presso RSB Residenza Sorriso Bimbi che propone anche soggiorni agevolati per i partecipanti.

ESCURSIONI BENESSERE GRATUITE



Venerdì 15 ore 15.30 – 19.00 Trekking dei fiori eduli dalla stazione FFSS di Alassio con il servizio navetta fino alla torre di Vegliasco. splendido panorama della Baia del Sole e con lento procedere si ritornerà al punto di partenza. Durante il percorso, ricerca delle piante e dei fiori eduli scoprendo specie vegetali che abbondano di elementi nutritivi, sapori e principi medicinali.

Sabato 16 ore 15.30 – 19.30 Trekking yoga dalla stazione FFSS di Alassio con il servizio navetta fino alla torre di Vegliasco. Camminata sul mare a mezzacosta a picco sul mare e l’Isola Gallinara,

percorso lineare e in discesa, verso il panoramico piazzale della chiesa di Santa Croce

dove abbinare una sessione di yoga e poi il ritorno è previsto con navetta.

Domenica 17 ore 9.00 – 13.00 Butterfly Watching dalla stazione FFSS di Alassio con il servizio navetta fino alla torre di Vegliasco, splendido panorama della Baia del Sole con escursione ad anello che si sviluppa sulle colline. Durante il percorso ricerca delle farfalle nella macchia mediterranea. Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti e il ritorno è previsto con navetta.

CONCERTI MUSICALI GRATUITI



Sabato 16 ore 19.30 concerto sul pontile Bestoso durante il tramonto del sole: Helios Trio, con oboe, corno inglese e percussioni nella prima esecuzione assoluta del Dialogo col Mare,

brano concentrato di musica etnica, jazz e classica che integra le sonorità liquide e scintillanti dell’universo marino (marimba), col folklore del vicino oriente (oboe e corno inglese). Rhythm Song di Smadbeck prosegue il concerto col suono morbido della marimba. Seguiranno alcuni tra i notissimi Children’s song pianistici di Chick Corea. Gli esecutori sono Cristina Ruggirello, Luca Avanzi ed Elio Marchesini.



Sabato 16 ore 21.30 concerto in piazza Partigiani, affacciati al mare di Alassio Sand and Surf per la Band BlueNoLo di Milano per un concerto che spazierà dal Chicago blues al country rock, dal surf anni ’60 ai classici del rock dei ’70 con digressioni al rock italiano per salutare l’estate.

Il World Wellness Weekend, fondato da Jean-Guy de Gabriac, organizzato ad Alassio tramite l’Ambassador Andrea Rapa, nell’occasione consegnerà anche due differenti premi.



Un premio alla Città di Alassio quale City of Wellness and Wellbeing 2023 che verrà consegnato ai referenti dell’Amministrazione comunale per esser sensibili ed impegnati a sviluppare attività anche gratuite ma di qualità, utili per sviluppare vacanze ed un turismo benessere.



Un premio a Lucia Ragazzi come World Wellness and Wellbeing Champion 2023, concesso in rarissime occasioni, ma riconoscimento doveroso per la dedizione e l’eccellente lavoro che da anni svolge nel settore in tutta Italia diffondendo sani ed etici principi, formando ottimi professionisti, realizzando importanti eventi,

come l’evento unico a livello europeo realizzato ad Alassio con attività gratuite di mesi, centinaia di lezioni e migliaia di partecipanti precursore di un turismo legato al wellbeing,





Per escursioni e percorsi nel benessere contattare:

per informazioni Gesco 0182-642846

per prenotazioni https://www.visitalassio.com

Per i concerti musicali nella natura contattare:

Marina di Alassio 0182-645012

Per soggiorni agevolati:

RSB Residenza Sorriso Bimbi 375-8070746

Per lezioni yoga contattare:

Free Yoga Italia & Essere Yoga e Benessere

338-7397108 info@essereyogaebenessere.com