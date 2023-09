Albenga, il 17 settembre torna la "La musica che gira in centro"

Ritorna "La musica che gira in centro", la festa della musica per le piazze del centro storico di Albenga organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione culturale ZOO. L’evento che era stato rinviato per l’allerta meteo del 27 agosto viene riproposto per domenica 17 settembre.

La line-up della musica nelle piazze risente un po’ dello spostamento della data, ma presenta comunque alcuni tra i migliori esponenti della scena indipendente e una folta rappresentanza della musica del territorio. Per questa edizione non si ripeterà l’evento centrale in Piazza San Michele e l’obiettivo sarà portare la luce della musica negli scorci più intimi e caratteristici del cuore.

La manifestazione si ripete dal 2020 quando è nata come tentativo di valorizzare la connessione tra la musica di qualità e le attività produttive in un periodo difficile come quello pandemico; da allora si ripete ogni estate visto il grande successo e il livello delle esibizioni. L’intento dell’associazione è dimostrare come la musica dal vivo abbia significative ripercussioni positive sulla qualità dell’offerta turistica e della proposta al pubblico di ogni età.

Il programma è nutrito e variegato con tanti cantautori che hanno vinto recentissimamente prestigiosi riconoscimenti come Edoardo Chiesa e Irene Buselli, freschi di targhe del Premio Bindi.

"Si potrà vagare anche per le piazzette più nascoste e scoprire alcuni tra i migliori cantautori in circolazione. Ma non solo canzone d’autore, troverete anche pop, rock e cover band", spiegano gli organizzatori.

Tra gli artisti nomi anche molto conosciuti come I Barbagrammi, Mauro Vero, Simon &Jeanfunkel, Margherita Zanin, Susanna Roncallo, Carlito e i suoi briganti e il decano della canzone ingauna Mauro Pinzone che aprirà la rassegna insieme alla giovanissima band dei The black smarties in un simbolica unione che rappresenta l’estrema vitalità della musica della west coast ligure.

Sulle pagine social dell’Associazione si potrà leggere il programma completo con gli orari e le location di tutti i concerti. L’evento ha il patrocinio del comune di Albenga e tutte le esibizioni sono gratuite.