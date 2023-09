Albenga incontra la cultura odontoiatrica: congresso “Aumento volumetrico dei tessuti perimplantari: tecniche a confronto”

Albenga incontra la cultura odontoiatrica: sabato 23 settembre negli spazi de "L’Ortofrutticola" si terrà il 2° congresso scientifico 1° Memorial Dott. Giacomo (Mino) Sannazzari dal titolo “Aumento volumetrico dei tessuti perimplantari: tecniche a confronto”.

Il congresso, patrocinato dal comune di Albenga, GAO, Andi Savona e Andi Imperia, prevede l’attribuzione di 7 crediti formativi per ogni partecipante e ha obiettivo formativo ministeriale, grazie a contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, incluse le malattie rare e la medicina in genere.

Chairman del congresso il dottor Silvio Emanuelli, presidente e responsabile scientifico il professor Enrico Conserva, presente anche in qualità di relatore. Gli altri relatori che si avvicenderanno nella giornata del 23 settembre sono il professor Ugo Consolo, il dottor Carlo De Annuntiis e il dottor Alberto Rebaudi.

Il programma prevede la registrazione dei partecipanti alle 8; inizio dei lavori alle 8.30, con lectio magistralis “Criteri decisionali nell’aumento volumetrico perimplantare maturati in 25 anni di esperienza personale”, a cura del prof. Consolo. Alle 10 “Tecniche Graftless per il mantenimento volumetrico dei tessuti in siti post-estrattivi”, a cura del prof. Conserva. Dopo un coffee break, si riprende alle 11.40 con “L’utilizzo di matrici tridimensionali in perio-implantologia”, a cura del dott. De Annuntiis. Si chiude con l’intervento delle 13.10: “Mini invasività e controllo nel rialzo del seno mascellare”, a cura del dott. Rebaudi.

Sarà presente, per i saluti istituzionali, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Per informazioni 0183650352.