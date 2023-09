Delegazioni FAI di Albenga-Alassio e di Savona, sabato 16 settembre visita inedita all’Abbazia benedettina di Finalpia

La Delegazione FAI di Albenga-Alassio e di Savona organizzano sabato 16 settembre in collaborazione con il MUDIF di Finale una visita inedita all’Abbazia benedettina di Finalpia. I visitatori saranno accompagnati in un percorso speciale che attraverserà non solo la chiesa del convento, ma anche gli ambienti interni come i chiostri o la cappella solitamente non accessibili perché dedicati ai soli monaci olivetani.

Partendo dal sagrato della chiesa di Santa Maria la visita toccherà la sacrestia con i pregevoli mobili intarsiati, i due chiostri con capitelli e peducci del XVI secolo e la sala capitolare. Ultima tappa sarà la Cappella monastica al primo piano del convento dove sarà possibile ammirare gli affreschi ricchi di simboli cristiani del monaco e artista Leandro Montini. È evidente come il complesso si presenti come uno dei più importanti centri monastici della Liguria sotto il profilo religioso e artistico. L’obiettivo del FAI e del MUDIF è quella di valorizzare un bene storico e far conoscere alla cittadinanza la sua storia e i tesori culturali che contiene, organizzando delle visite speciali.

Sabato 16 è prevista la partenza di due gruppi, uno alle ore 16:30 e uno alle 17:00. Il punto di ritrovo sarà al banchetto dei volontari posto sul sagrato della chiesa di Santa Maria. L’evento prevede un contributo minimo di 12 euro per i visitatori non iscritti al FAI e una tariffa agevolata per i soci FAI che prevede un contributo minimo a partire da 8 euro.

La visita alla Chiesa e all’Abbazia avrà una durata complessiva di circa 1 ora e un quarto e sarà esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento posti, da effettuarsi scrivendo alla mail savona@delegazionefai.fondoambiente.it oppure contattando il numero +39 338 680 9200 (Giovanna). Agli stessi contatti è possibile richiedere più informazioni sulla visita.