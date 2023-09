Politica |

Rigassificatore e deposito di Gnl, Bergeggi dice 'no': approvato all'unanimità l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza

Una posizione condivisa con l'opposizione per tutelare i cittadini e l'Area Marina Protetta

È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno del Consiglio comunale di Bergeggi, una seduta monotematica dedicata al riposizionamento della nave Golan Tundra a Vado Ligure e al deposito di GNL nel porto di Vado Ligure, nell’ambito territoriale di Bergeggi. I membri del consiglio di maggioranza e di minoranza dopo un dibattito hanno espresso la piena contrarietà impegnando la giunta comunale a portare avanti l’iter amministrativo di opposizione al progetto attuale, con estrema attenzione agli aspetti di sicurezza dei cittadini e di tutela ambientale del territorio e in particolare dell’Area Marina Protetta. Determinanti e condivise da maggioranza e opposizione le preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale del progetto, in pieno contrasto con l’approvazione della Giunta del Comune di Bergeggi, in aprile 2022, dell’estensione della zona ZSC fino alle acque antistanti la rada di Vado Ligure, proprio dove ora SNAM propone il posizionamento del rigassificatore. L'attenzione è stata posta anche sull'eventuale rischio derivante dalla possibile presenza di due impianti a distanza ridotta, uno dall'altro. Per tale motivo l'amministrazione comunale ha conferito incarico professionale a un esperto che trarrà le considerazioni del caso, producendo le opportune osservazioni da presentare nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Redazione

