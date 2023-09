Rialzo dei tassi, la misura della BCE non convince Coldiretti: "Rischio tempesta perfetta sull'economia italiana"

“Il rialzo dei tassi deciso dalla BCE colpisce famiglie e imprese, aumentando i costi, frenando gli investimenti e mettendo a rischio recessione il futuro del Sistema Paese” denunciano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale, sulla scia del commento espresso ieri dalla Confederazione Nazionale Coldiretti circa la scelta della Banca Centrale Europea di aumentare ulteriormente i tassi di un quarto di punto, arrivando al record di 4,50% per quelli di rifinanziamento.

“Con l’inflazione che deprime i consumi e l’aumento dei costi di produzione che pesa sulle imprese - sottolineano Boeri e Rivarossa - l’ennesimo rialzo rischia di scatenare una tempesta perfetta sull’economia nazionale, tanto più considerando la difficile situazione internazionale legata alla guerra in Ucraina. Senza contare, peraltro, che l’aumento dei tassi impatta negativamente sulla fiducia delle aziende proprio in un momento in cui sarebbe, invece, necessario favorire gli investimenti per cogliere appieno le opportunità offerte dal PNRR”.