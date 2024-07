Abbigliamento uomo: 5 capi da mettere in valigia per le vacanze estive

L’estate è finalmente entrata nel vivo e agosto, come ogni anno, sarà il mese per eccellenza per le ferie di milioni di italiani. Se le donne generalmente programmano con largo anticipo acquisti e outfit da portare con sé, gli uomini sono spesso un po’ in ritardo in fatto di shopping estivo rischiando di ritrovarsi a mettere in valigia quello che capita.

Quest’anno però in loro aiuto ci sono delle tendenze maschili che non possono proprio essere ignorate, se si vuole sfoggiare look impeccabili durante le vacanze al mare. In questo articolo vogliamo suggerire 5 capi che devono rigorosamente entrare a far parte della lista delle cose da mettere in valigia, rintracciabili nei negozi della propria città o acquistabili comodamente online sugli store di abbigliamento maschile più alla moda, come ad esempio Estasi Fashion.

Costume

Partiamo da quello che è il capo top per ogni vacanza al mare che si rispetti: il costume da bagno. Chi vuole avere un look ricercato anche in spiaggia, può puntare sul costume in stile old school (molto in tendenza i modelli millerighe dal gusto retrò), mentre chi vuole passare più inosservato può optare per il discreto minimalismo dei costumi a tinte unite neutre e pulite. Infine, per i più temerari, il trend swimwear al maschile è la fantasia più adatta, con modelli caratterizzati da colori sgargianti arricchiti da stampe a fiori, animali marini, frutta e volatili multicolor.

Bermuda

Immancabili in tutte le valigie estive, i bermuda da uomo sono il must-have di ogni vacanza e anche in questo 2024 si confermano uno dei capi top per l’uomo affiancandosi e a volte superando jeans e pantaloni leggeri.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, ma le tendenze indicano alcune chiare direzioni: sì ai bermuda super corti (anche nella variante denim), a quelli più ampi e agli elegantissimi modelli sartoriali, da sfoggiare sia con look casual che in occasioni serali un po’ più serie.

Camicia

Se è vero che la t-shirt è probabilmente il capo estivo preferito da ogni uomo, è altrettanto vero che la camicia non è da meno. Le nuove proposte per l’estate 2024 includono camicie uomo a maniche corte e maniche lunghe, caratterizzate da stampe audaci e colori fuori dagli schemi.

Quelle più popolari? Senza alcun dubbio le camicie in stile floreale, Hawaii o tropicale che aggiungono un tocco di freschezza all'outfit, ma sono in salita anche le camicie con applicazioni tridimensionali, cristalli, materiali pregiati e trasparenze.

Coordinato

In ogni vacanza che si rispetti non può mancare la serata speciale. Per l’occasione, è bene avere in valigia un completo da poter indossare per essere raffinati al punto giusto.

In questa estate 2024 però l’eleganza cambia veste e mette in scena un coordinato corto composto da camicia e bermuda in lino, per portare l’essere chic a un nuovo livello.

Cappello

Quando, se non in estate, poter indossare liberamente un cappello in ogni occasione? Anche la moda è d’accordo e trasforma questa abitudine in una vera e propria tendenza, portando alla ribalta i “vecchi” cappellini da baseball di una volta che abbandonano lo status di evergreen e diventano l’accessorio più cool della stagione.