iOS 17, iPhone bloccato sul messaggio "Aggiornamento richiesto"

iOS 17 è finalmente disponibile, siamo tutti felici di poterlo scaricare e installare! Come dici? Il tuo iPhone 14 si è bloccato durante l’aggiornamento e sul display leggi il messaggio ‘Impossibile verificare disponibilità aggiornamento’?

Non c'è bisogno di allarmarsi, è una situazione con cui ci siamo imbattuti in passato, prima con iOS 15 e poi ancora l'anno successivo con iOS 16. Fortunatamente, si tratta di un inconveniente generalmente innocuo e spesso causato da brevi o occasionali interruzioni nei server di aggiornamento di Apple.

Abbiamo per te due soluzioni semplici: la prima consiste nell'aggiornare iPhone dalla modalità di recupero, mentre la seconda opzione ti offre la possibilità di utilizzare un software alternativo a iTunes per bypassare i server di Apple e installare iOS 17. Entrambi i metodi sono validi, sicuri e funzionali. Quindi, respira profondamente, mettiti comodo e segui una di queste vie per goderti iOS 17 senza problemi.

Parte 1. Quanto dura il messaggio “aggiornamento richiesto” su iOS 17.

Parte 2. “Impossibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento”. Quali sono le cause?

Parte 3. Come correggere l’aggiornamento di iOS 17 bloccato?

Modo 1. Accedi alla modalità di recupero con Tenorshare ReiBoot.

Modo 2. Aggiornare all’ultima versione di iOS 17 con un clic!

Conclusioni.

Parte 1. Quanto dura il messaggio “aggiornamento richiesto” su iOS 17.

Il messaggio "aggiornamento richiesto" indica che è disponibile una nuova versione del sistema operativo iOS, nel caso specifico iOS 17, e che il tuo iPhone è idoneo a riceverlo.

Quanto dura l’aggiornamento di iOS 17?

La durata dell'aggiornamento richiesto su iOS 17 varia a seconda della dimensione dello stesso, dalla qualità della tua connessione di rete e, soprattutto, dalla disponibilità dei server Apple. In generale, se non ci sono problemi, l'aggiornamento richiede circa 15-20 minuti per essere scaricato e installato.

Parte 2. “Impossibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento”. Quali sono le cause?

Il messaggio di errore 'Impossibile verificare disponibilità aggiornamento' su iOS 17 indica che il tuo iPhone ha incontrato un ostacolo nel tentativo di verificare la disponibilità di una nuova versione del sistema operativo.

Ecco alcuni fattori che possono influire sul mancato aggiornamento:

Parte 3. Come correggere l’aggiornamento di iOS 17 bloccato?

In questa sezione, abbiamo selezionato i due principali software per affrontare i problemi con l’aggiornamento di iOS, inclusa la versione 17.

Modo 1. Accedi alla modalità di recupero con Tenorshare ReiBoot.

Se il tuo telefono è bloccato da ore con il messaggio "Preparo l'aggiornamento iPhone" senza alcun progresso, una soluzione efficace potrebbe essere l'accesso alla modalità di recupero per ripristinare o aggiornare l'iPhone direttamente da iTunes.

Per semplificare il processo e accedere automaticamente e gratuitamente alla modalità di ripristino, puoi fare affidamento su Tenorshare ReiBoot. Questo software offre numerose funzionalità, tra cui la possibilità di attivare la modalità di recupero con un singolo clic, senza necessità di interagire fisicamente con l'iPhone.

Ecco come completare l’aggiornamento di iOS 17 su iPhone con ReiBoot e iTunes.

Passo 1. Scarica e installa ReiBoot su PC o Mac.

Passo 2. Avvia ReiBoot e collega l’iPhone bloccato sulla preparazione dell’aggiornamento.

Passo 3. Quando l’iPhone viene rilevato dal software, clicca su [Accedi] nella scheda “Modalità di recupero”.

Passo 4. In poco meno di un minuto, il tuo iPhone bloccato sull’aggiornamento si troverà nello stato “Modalità di Recupero”.

Passo 5. Sullo schermo dell’iPhone viene mostrato l’indicazione di collegamento a iTunes o al PC.

Passo 6. Collega l’iPhone a iTunes o Finder. Dopo che il telefono viene rilevato in modalità di recupero, clicca su “Ripristina” o “Aggiorna”.

Modo 2. aggiornare all’ultima versione di iOS 17 in un clic!

Se la modalità di recupero tramite iTunes non fosse sufficiente a risolvere l'errore "Impossibile aggiornare a iOS 17", è molto probabile che si tratti di un problema legato ai server di Apple.

In questa situazione, la soluzione ottimale consiste nell'utilizzare un software alternativo come Tenorshare ReiBoot. Questo programma è in grado di aggirare i server di Apple e scaricare gli aggiornamenti ufficiali in modo rapido, legale e senza alcun tipo di blocco.

Ma le funzionalità di ReiBoot non si limitano a questo; se non sei completamente soddisfatto delle nuove caratteristiche di iOS 17, ti offre anche la possibilità di eseguire il downgrade a iOS 16.

Guida passo-passo: aggiornare iPhone a iOS 17 con Tenorshare ReiBoot.

Passo 1. Scarica, installa e avvia ReiBoot sul tuo PC o Mac.

Passo 2. Collega al PC, l’iPhone con problemi di aggiornamento a iOS 17.

Passo 3. Dall’interfaccia principale, clicca su [Aggiornamento/Downgrade di iOS].

Passo 4. Indipendentemente se sia la versione beta o la versione stabile di iOS 17, seleziona la modalità [Aggiornamento del sistema]. Quindi, fai clic sul pulsante [Avvio dell’aggiornamento].

Passo 5. ReiBoot rileverà automaticamente la versione di iOS installata sul tuo iPhone. Cliccando su [Download] scaricherà e installerà l’ultimo aggiornamento di iOS 17 disponibile.

Passo 6. Una volta scaricato il pacchetto firmware, clicca su [Avvia aggiornamento] per completare la procedura di aggiornamento di iPhone a iOS 17.

Prima di procedere con l'aggiornamento, è consigliabile effettuare una riparazione dei bug su iOS 16. Tenorshare ReiBoot offre funzionalità di riparazione standard in grado di risolvere più di 150 problemi di sistema con un solo clic, compresi gli errori che possono verificarsi durante l'aggiornamento a iOS 17. Pertanto, se continui a incontrare problemi durante l'installazione, potrebbe essere una buona idea tentare prima di risolvere i bug presenti in iOS 16 (o versioni precedenti) utilizzando ReiBoot.

Domande frequenti sui problemi di aggiornamento a iOS 17

D1: Quanto dura l'aggiornamento di iOS 17?

In genere, l'aggiornamento di iOS 17 richiede circa 15-20 minuti per essere scaricato e installato. Tuttavia, la durata può variare a seconda della dimensione dell'aggiornamento, della velocità della connessione Internet e della potenza del dispositivo.

D2: Perché il messaggio "Impossibile verificare disponibilità aggiornamento" viene visualizzato?

Il messaggio di errore può essere visualizzato per diversi motivi, tra cui:

· Una connessione Internet lenta o instabile.

· Problemi con il server di Apple.

· Problemi con il dispositivo.

D3: Come posso correggere l'aggiornamento di iOS 17 bloccato?

Se il tuo iPhone si è bloccato durante l'aggiornamento a iOS 17, puoi provare i seguenti passaggi:

Riavvia il tuo iPhone.

Verifica la connessione a internet.

Controlla lo stato dei server Apple.

Riavvia il tuo iPhone in modalità di recupero con Tenorshare ReiBoot.

Aggiorna a iOS 17 utilizzando l’opzione automatica di ReiBoot.

Contatta l’assistenza Apple.

Se stai affrontando un problema con iOS 17 bloccato sulla schermata "Aggiornamento richiesto" o se il tuo iPhone è bloccato durante l’installazione di iOS 17, puoi risolvere questi inconvenienti utilizzando due semplici ma efficaci soluzioni attraverso un unico software, Tenorshare ReiBoot.

La prima soluzione prevede l'accesso alla modalità di recupero e successivamente il ripristino utilizzando iTunes. La seconda soluzione, esclusiva di ReiBoot, ti consente di eseguire l'aggiornamento automatico a iOS 17 direttamente dal software con un singolo clic. Entrambe le opzioni offerte da Tenorshare ReiBoot semplificano notevolmente la gestione di problemi legati agli aggiornamenti di iOS 17.