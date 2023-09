Nasce la pagina Facebook del comune, ma il disciplinare per gestirla arriva dopo 2 mesi: "Insieme per Carcare" interroga il sindaco

E’ stata necessaria un’interrogazione comunale del gruppo “Insieme per Carcare” per fare regolamentare correttamente le pagine social ufficiali, Facebook e Instagram, del comune di Carcare.

"Dal momento della loro nascita, quasi due mesi fa, sono esistite senza essere autorizzate e disciplinate da nessun atto amministrativo di giunta o Consiglio", spiegano dal gruppo di opposizione.

"Ci è sembrato strano non riscontrare alcun documento ufficiale della creazione di questi nuovi strumenti di comunicazione del comune, così come è stato altrettanto singolare ravvisare un uso improprio del confronto dialettico per una pagina dal carattere istituzionale, con post e commenti della maggioranza contro l’opposizione. Deontologicamente non certo ciò che ci si aspetta da un canale nato per informare la cittadinanza".