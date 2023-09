Varazze, incontro pubblico del PD sul rigassificatore con un'accusa: "Qui l'amministrazione tace"

Giovedì 21 alle ore 21.00 presso il CineTeatro Don Bosco, il Partito Democratico di Varazze organizza un incontro pubblico per informare tutta la cittadinanza e discutere sul tema che ultimamente ha coinvolto la nostra provincia e la nostra regione: il posizionamento della nave rigassificatrice a Vado Ligure. L’iniziativa dal titolo "C'è chi dice no al rigassificatore" vuole essere un momento d’incontro e discussione.

“Abbiamo notato che a poco a poco, una volta uscita la notizia, nei comuni della provincia savonese, associazioni movimenti, partiti e amministrazioni comunali hanno creato e promosso, seppur con modalità differenti, momenti di incontro e approfondimento, per capire e comprendere in modo collettivo cosa significhi posizionare la nave rigassificatrice a pochi km da Vado Ligure e Savona. Mobilitazione che ha visto 16mila persone riunitesi in una catena umana in difesa del nostro litorale, ben 8 km, il 10 settembre scorso – affermano i rappresentanti del Pd varazzino -. A Varazze, fino ad ora, niente si è mosso, l’amministrazione comunale tace, vista la vicinanza al consigliere regionale Bozzano e alla giunta Toti”.

“Nasce da qui l’idea di questa serata per proporre ai nostri concittadini una data e un luogo dove poter conoscere e confrontarsi – proseguono -; consapevoli che le perplessità e le contrarietà al rigassificatore non abbiano colore politico ma che sia di interesse generale è puramente civico abbiamo con i nostri ospiti cercato di rappresentare tutti quelli che hanno detto no al rigassificatore”.

“Ne parliamo quindi con il biologo Paolo Bernat, il segretario della camera del lavoro di Savona Andrea Pasa, il presidente del Comitato Provinciale Anpi Renato Zunino ed il consigliere regionale Roberto Arboscello, saranno inoltre presenti, perché invitati a portare un contributo al dibattito e alla discussione, rappresentanti delle categorie economiche del nostro territorio. L’invito è a partecipare numerosi”, concludono.

Modera l’incontro il nostro giornalista Luciano Parodi.