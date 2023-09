“60 anni di Beatlemania. Una storia culturale dei Beatles”. Il 22 settembre a Savona l'appuntamento col professor Fasce

Venerdì 22 settembre, alle 17.30, l'associazione Mozart accoglierà la conferenza sui Beatles di Ferdinando Fasce, professore dell'Università di Genova. L'incontro si svolgerà presso la sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati (zona porto).

Ferdinando Fasce parlerà di “60 anni di Beatlemania. Una storia culturale dei Beatles”.

La conversazione è basata sul suo recente libro, pubblicato da Einaudi, “La musica nel tempo. Una storia dei Beatles”.

Spiega Fasce: «La vertiginosa ascesa dei Beatles, da Liverpool, nord periferico di un paese alla fine dell’Impero, agli Stati Uniti, nuova potenza egemone globale, al mondo. Fra musica, cultura e società. Una storia che forgiò la grammatica emotiva con la quale una generazione di teenager lanciò la sfida di nuove forme del vivere e dello stare insieme. Una storia di concerti, incisioni e strepiti di ragazze e ragazzi attraverso l’Atlantico. Sullo sfondo della guerra fredda e del Vietnam, delle agitazioni razziali e giovanili. La storia di come quattro talentuosi fan del rock'n'roll divennero musicisti e poi star, conquistarono l’autonomia autoriale che rivoluzionò il modo di fare musica incrociando e influenzando le speranze, le inquietudini, i furori di un’età in fermento».

L'iniziativa è ad ingresso libero.

Ferdinando Fasce è professore emerito di Storia contemporanea nell’Università di Genova. Si occupa di storia del lavoro, delle migrazioni, della cultura d’impresa e della pubblicità e delle PR negli Stati Uniti e in Italia nel Novecento. Ha vinto l’Organization of American Historians Foreign-Language Book Prize per il miglior libro di storia americana in lingua straniera e lo CLR James Prize della Working-Class Studies Association per il miglior saggio di storia del lavoro. Suoi saggi sono apparsi sulle riviste “Connecticut History”, “Labor”, “Journal of Communication Management” e “Reviews in American History”. E’ autore fra l’altro di “Una famiglia a stelle e strisce” (Mulino, 1993); “Tra due sponde. Lavoro, affari e cultura tra Italia e Stati Uniti nell’età della grande emigrazione” (Graphos, 1993); “La democrazia degli affari. Comunicazione aziendale e discorso pubblico negli Stati Uniti, 1900-1940” (Carocci, 2000); “An American Family. The Great War and Corporate Culture in America” (Ohio State University Press, 2002); “I presidenti Usa. Due secoli di storia” (Carocci, 2008); con P. Rugafiori, “Dal petrolio all’energia” (Laterza, 2008); “Le anime del commercio. Pubblicità e consumi nel secolo americano” (Carocci, 2012) e, con M. Vaudagna e R. Baritono (a cura di), “Beyond the Nation: Pushing the Boundaries of U.S. History from a Transatlantic Perspective” (Otto, 2013).