Anche la Liguria protagonista al festival "L’Italia delle Regioni", Toti: "Una buona pratica che dà voce ai territori"

Ci sarà anche la Liguria tra i protagonisti della seconda edizione del festival 'L’Italia delle Regioni', ideato e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in programma a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre. Al centro della manifestazione il focus sulle infrastrutture intese come reale prospettiva per il futuro del Paese.

“Un’occasione di cooperazione per promuovere le eccellenze del territorio puntando sulle nuove scommesse dell'Italia. L’iniziativa della Conferenza è una buona pratica che si consolida nel 2023 basandosi su un principio che Regione Liguria condivide da tempo: il dialogo tra diversi livelli di governo, ambienti urbani, stakeholder e cittadini di tutte le età”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in seguito alla presentazione dell’evento, che vedrà coinvolta anche Regione Liguria in una serie di attività, tra cui la tavola rotonda dal titolo "Le grandi Infrastrutture motore del Paese" del 2 ottobre (ore 11.50) in cui interverrà il governatore Toti. Sarà inoltre presente all'interno del Villaggio delle Regioni lo stand promozionale della Liguria.



“Il focus sulle infrastrutture tangibili e virtuali - prosegue Toti - ci riguarda molto da vicino. Gli sforzi della Liguria in questo senso sono stati, negli ultimi anni, un modello per tutto il Paese e intendiamo farci portavoce della necessità di ammodernamento per il benessere del tessuto socioeconomico, della sanità e del turismo. E poi ambiente, logistica, mobilità, innovazione tecnologica e ricerca universitaria. Tutti temi di forte attualità, che Regione Liguria sostiene nel rappresentare l'intera comunità. Grazie, quindi, all’organizzazione, a Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte rappresentata in questa occasione dalla splendida città di Torino”.



Il programma dell’evento è disponibile in allegato.