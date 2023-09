Giornate Europee del Patrimonio; 23 e 24 settembre: iniziative in tutta la Liguria

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e diffusa manifestazione culturale d’Europa.

Per l’occasione saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura iniziative speciali come visite guidate e aperture straordinarie sul tema: “Patrimonio InVita”.

Come ogni anno anche la Liguria, sotto la coordinazione della Direzione regionale musei Liguria, aderisce al GEP con una serie di eventi speciali che coinvolgeranno i più bei musei e luoghi della cultura statali.

Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia) resterà aperto entrambe le giornate dalle 08.30 alle 19.30 e dalle 14 alle 18 (sabato con visita guidata e la domenica libera) sarà possibile visitare le grotte “Caviglione” e “Florestano”. Ingresso: 5 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.

Presso l’Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia) sabato 23 settembre dalle ore 17.30 spettacolo teatrale itinerante “Le pietre sussurrano” a cura dell’associazione Liber Theatrum. Info sul sito ufficiale dell'Area Archeologica di Nervia. Costo dell’ingresso: 4 euro comprensivo di visita, spettacolo e degustazione di vini. Ingresso ridotto (18-25 anni) 3 euro e gratuito per gli under 18.

Il Forte di Santa Tecla (Sanremo) ha organizzato visite guidate a cura del Direttore che si terranno eccezionalmente nella serata di sabato 23 settembre dalle 20 alle 23 e domenica 24 settembre dalle 10 alle 13. Sabato alle ore 17, inoltre, sarà presentato il libro “Sanremo” di Marco Macchi, guida turistica dedicata alla città.

Ingresso diurno 5 euro, serale 2 euro. La presentazione del libro è ad ingresso libero.

Visite guidate anche presso Forte San Giovanni (Finale Ligure) che si snoderanno domenica 24 settembre su due turni: alle 10 e alle 11.30. Ingresso gratuito.

Ad Altare presso il Museo dell'Arte Vetraria Altarese di Villa Rosa domenica 24 settembre alle ore 16 si terrà una conferenza sul tema "Il novecento ad Altare: vita sociale e culturale tra tradizione gusto liberty”.

Inoltre alle ore 18 il Direttore accompagnerà i presenti alla scoperta di Villa Rosa e altre dimore liberty della città. Punto di partenza: Piazza del Consolato L’evento è gratuito.

Sabato 23 settembre ad Albenga dalle ore 15 alle 21 Palazzo Peloso Cepolla apre al pubblico in via straordinaria. Le visite guidate organizzate da architetti e storici dell’arte del Ministero della Cultura offrono l’opportunità di scoprire gli importanti interventi di restauro che la Soprintendenza sta conducendo su questo importante complesso storico. Per l’occasione sarà possibile anche visitare i nuovi allestimenti del Museo Navale Romano.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Le visite guidate possono accogliere fino a 20 persone e si svolgono alle ore 15, 16.30, 18 e 19.30. Per prenotare, scrivere entro sabato 23 settembre alle ore 10: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it.

Restando ancora ad Albenga, questa volta al Museo diocesano, domenica 24 settembre alle ore 16.30 protagonista è la monumentala pala d’altare dell’oratorio di San Sebastiano e della Vergine Assunta di Toirano. Lo storico dell’arte e il restauratore della Soprintendenza racconteranno ai visitatori le fasi di studio e il grande progetto di restauro della pala d’altare. È un’importante occasione di confronto e di scoperta per gli esperti del settore e per chi ama i dipinti artistici. Ingresso gratuito.

Anche Alassio aderisce alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio promuovendo ai cittadini e ai turisti la visita della Pinacoteca Carlo Levi, della Richard West Memorial Gallery, dell’English Library e dell’ Hanbury Tennis Club.

“Un appuntamento tradizionale per la nostra città - esordisce il Sindaco Marco Melgrati – a cui non manchiamo mai. L’organizzazione quest’anno coinvolge, oltre alle nostre due pinacoteche, anche uno dei luoghi simbolo degli inglesi ad Alassio, l’Hanbury Tennis Club”.

Saranno visitabili la Pinacoteca Levi (sabato ore 21-23 e domenica ore 10-12) e la Richard West Memorial Gallery con l’annessa English Library (sabato ore 17-19 e domenica ore 15-17). È stata inoltre organizzata una giornata speciale a tema intitolata “An English Day in Alassio” nella sola giornata di sabato che prevede al mattino la visita alla English Library (ore 10-12) e nel pomeriggio all’Hanbury Tennis Club (ore 16-18).

“Grazie alla collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Albenga - prosegue Melgrati – possiamo aggiungere una nuova occasione per visitare il Club tennistico della nostra città, una vera e propria roccaforte dell’English Style in Alassio.”

Attività realizzate anche grazie al contributo di Gesco, che ha reso possibile l’apertura delle due pinacoteche per l’intero weekend. “Questo evento di portata europea merita il nostro impegno - dice Igor Colombi, amministratore unico di Gesco – e la società Gesco, come è nella sua vocazione di partner istituzionale del Comune, ha fatto il possibile per assicurare le aperture museali”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e non sono previste prenotazioni, basterà presentarsi nell’orario di apertura nei luoghi di interesse.

Il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari nella giornata di sabato 23 settembre sarà aperto straordinariamente dalle 14 alle 18 con visite guidate a cura dell'archeologo alle 15 e alle 16.30. Ingresso: 4 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.

A Portovenere la Villa Romana del Varignano vi aspetta per un tris di eventi. La Villa sarà aperta straordinariamente sabato 23 dalle 14.30 alle 18.30 con visita guidata del Direttore alle 15.30. La performance di improvvisazione musicale e pittorica alle ore 16.30 eseguita dal Contemporary Noise Ensemble e Alessandro Ratti. Ingresso: visita più performance 4 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.

A Lerici, il Castello di San Terenzo sarà aperto in entrambe le giornate dalle 15 alle 18 con visite guidate alle 15, alle 16 e alle 17. Ingresso: 4 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.

A Luni, il Museo nazionale e zona archeologica aprirà straordinariamente i cantieri di scavo sabato 23 settembre dalle 15 alle 18 (in collaborazione con il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova, a cura di Fabrizio Benente e Andrea Pollastro) e domenica 24 settembre dalle 16 alle 18.30 (in collaborazione con il Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, a cura di Simonetta Menchelli, Silvia Marini, Paolo Sangriso e Rocco Marcheschi). Si potrà accedere al sito e al cantiere con un unico biglietto di ingresso. Ingresso: visita al sito e al cantiere 5 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.