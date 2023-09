Savona, le opere di Mariarosa Scerbo e Umberto Padovani nelle "Vetrine d'artista" di Bper

Saranno Mariarosa Scerbo e Umberto Padovani i prossimi protagonisti dell'ormai affermata iniziativa promossa dall'Associazione Aiolfi nelle vetrine della sede di Corso Italia, a Savona, di Bper Banca.

I due artisti saranno in mostra dal 29 settembre (inaugurazione ore 10) al 5 dicembre 2023.

Mariarosa Scerbo. Espone dal 1963 sia in Italia che all'estero. Sue opere si trovano in collezioni oltre che in Italia anche in Giappone, Stati Uniti, Pakistan, Arabia Saudita, Inghilterra, Qatar. Come ceramista ha realizzato nelle fornaci delle Albisole numerosi lavori, tra cui un Battistero di notevole impegno ed un grande pannello in terracotta policroma per l'Altare Maggiore della Chiesa Matrice di Marcellinara (CZ) e Vie Crucis per la Chiesa della SS Trinità della Chiavella a Savona e nella Valle di Vado Ligure per la Chiesa Nostra Signora Regina della Pace. Per la Chiesa di Celle Piani il rivestimento in ceramica dell'Altar Maggiore. Per la Geotea di Bossarino un grande pannello in gres rappresentante il paesaggio locale con la fauna e la flora selvatica. Negli Stati Uniti, dove ha vissuto ed ha lavorato per diversi anni, ha creato tra l'altro per gallerie e designers pezzi unici nel campo dell'arredamento. Durante la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini a Chicago, per conto dell'Italian Cultural Center, realizzò un grande piatto in ceramica quale dono della Comunità Italo-Americana.

Umberto Padovani. L’artista ha realizzato il Palio di Albenga nel 2018. Nel 2019 è stato protagonista con le sue incisioni e serigrafie acquerellate, della Mostra “Graficanzoni e segno zodiacali a Imperia Oneglia", dedicata a Fabrizio De Andrè. Una caricatura del popolare Faber, eseguita dallo stesso Padovani, è stata da lui donata a Dori Ghezzi in occasione del premio “Fionda di legno 2009”. Si è diplomato al Liceo Artistico “Martini” di Savona ed ha successivamente conseguito il Diploma d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, inoltre tra i suoi diplomi annovera quello di grafica pubblicitaria di Urbino e di magistero di cartoni animati alla scuola d'arte di Urbino. Ha insegnato grafica pubblicitaria all'istituto secondario superiore Mazzini Pancaldo Martini di Savona. Per Padovani in passato c’è da ricordare l’importante mostra tenuta a Milano (1986) nel Castello Sforzesco e la personale al Palazzo della Provincia di Savona (2004) che lo consacrarono come uno dei più interessanti talenti del panorama grafico ligure e nazionale e la partecipazione alla quarta edizione della Biennale d’arte Internazionale di Genova.