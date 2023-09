Rigassificatore, Arboscello (Pd) attacca: "Scelta di Toti di ospitarlo per compiacere il governo Meloni"

Un attacco decisamente su tutta la linea: " Toti non solo ha dato la disponibilità ad ospitare il rigassificatore senza pensare alle conseguenze e alla peculiarità della costa ligure - aggiunge Arboscello - , ma non ha mai pensato di condividere questa scelta con i territori, soprattutto quando Snam ha individuato in Vado la zona dove attraccare la nave rigassificatrice. Non ci sono più giustificazioni ".

Secondo il consigliere non ha poi giustificazione la scelta di escludere il Comune di Savona dalla conferenza dei servizi: "Il presidente Toti continua a dimostrarsi sordo alle richieste dei territori che continua a non ascoltare: non inserire Savona tra i soggetti convocati per la conferenza dei servizi è assurdo in quanto l’impianto è solo a 2,9 km dalle spiagge di Savona e i tubi passano al confine del comune. Il fatto di non essere parte della conferenza dei servizi obbliga il Comune di Savona di fare le osservazioni come 'chiunque ne abbia interesse' in altre parole non come un’istituzione ma come qualsiasi altro cittadino. Inammissibile", conclude Arboscello.