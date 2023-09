Savona, i Giovani Democratici: “Contratto con l’Anpi non rinnovato insulto verso chi ha combattuto per il Paese”

“Condanniamo fortemente la decisione del ministro Valditara di non rinnovare il contratto stabilito con l'ANPI per l'insegnamento della resistenza partigiana in Italia e dei valori della costituzione”. Lo affermano in una nota i Giovani Democratici di Savona.

“Questo è un insulto verso chi ha combattuto per liberare il Paese dalla dittatura fascista e riconquistare la libertà persa e un insulto verso la nostra costituzione e il paese stesso”.

“Questa decisione ha un aspetto puramente politico e va fortemente condannato, hanno il coraggio di definirsi patrioti ma i veri patrioti sono quelli che hanno perso la vita per la libertà e quelli che oggi continuano a difendere quei valori e portarli avanti”, concludono i Giovani Democratici di Savona.