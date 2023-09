Loano saluta padre Enzo Canozzi, sacerdote della chiesa di Santa Maria Immacolata

La comunità loanese si prepara a salutare padre Enzo Canozzi, frate cappuccino e sacerdote della chiesa di Santa Maria Immacolata di Loano. Nelle prossime settimane, infatti, raggiungerà la sua nuova destinazione, nel convento di Sanremo.

Padre Enzo Canozzi è nato a Magliano (Lucca) il 12 luglio 1944 e si è trasferito a Ceparana, in provincia della Spezia dal 1961. E' stato ordinato sacerdote nel 1970. A partire dal 1971 è stato missionario nel nord della Repubblica Centrafricana per oltre 35 anni. Durante questo periodo ha collaborato alla creazione di più di 30 scuole, convinto che l’ignoranza sia la causa della povertà.

Un’attenzione particolare ha dedicato ai centri di formazione femminile, alla scuola agricola, alla formazione dei giovani attraverso il lavoro. Ha pubblicato alcuni libri tra i quali “Meravigliarsi in Africa”, a cui è stato assegnato il Premio Speciale del Concorso Internazionale il “Molinello” per la narrativa, e con l’Editrice Velar ha dato alle stampe tre raccolte di poesie: “Ali d’aironi bianche”, “Africa… quasi luce quasi poesia”, “Abbracciato alla vita”.

In vista della partenza, il sindaco di Loano, Luca Lettieri, gli vuole dedicare un saluto particolare: “Padre Enzo è sempre stato a fianco dei bisognosi. Lo è stato all'inizio della sua esperienza sacerdotale, in veste di missionario in Africa, e lo è stato in qualità di guida pastorale della sua comunità. Durante la sua permanenza a Loano, le porte della parrocchia sono state rimaste sempre aperte e pronte ad accogliere chiunque avesse bisogno di aiuto. Insieme all'indimenticato Antonio Landi (e alla nostra consigliera comunale Linda Baracco) padre Enzo ha creato una realtà di assoluto valore quale il Banco di Solidarietà, che ogni anno aiuta decine di famiglie fornendo loro generi alimentari e non solo. Specialmente durante il difficile periodo della pandemia da Covid-19, la collaborazione di padre Enzo con l'amministrazione comunale a sostegno delle famiglie più svantaggiate si è rivelata preziosissima ed ha rappresentato un punto di riferimento per tantissime persone in situazione disagiata”.

“Il suo impegno nell'organizzazione delle sagre per cui la chiesa di Santa Maria Immacolata è ormai famosa (e che servono a finanziare le attività del Banco) e nella ricostituzione dell'Asd San Francesco sono certamente le testimonianze più concrete di un grande lavoro a favore della nostra comunità, per le quali non saremo mai sufficientemente grati. Grazie, padre Enzo, ci mancherai”.