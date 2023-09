L’importanza di un architetto nella progettazione di una casa

La progettazione di una casa è uno degli aspetti più delicati da portare a termine, a seguito dell’acquisto di un immobile dove si dovrà vivere o che dovrà essere ristrutturato, soprattutto se sono trascorsi diversi anni dall’ultimo intervento realizzato. Per questo motivo, innanzitutto si ribadisce - qualora fosse necessario - che procedere autonomamente non è assolutamente consigliato: il fai da te è un aspetto che, per certi versi, può comportare soltanto peggioramenti della propria condizione, soprattutto se non si padroneggiano gli strumenti e le tecniche per la realizzazione del proprio lavoro.

Per questo motivo, è utile affidarsi ad un professionista del settore, che riuscirà a consigliare una serie di interventi da realizzare, o a toccare direttamente con mano il problema affinché possa essere garantita una determinata soluzione. Nell’ambito della progettazione di una casa, potrebbe essere molto utile affidarsi ad alcuni professionisti del settore, come avviene ad esempio con addetti ai lavori come architetti interni milano; ma per quale motivo? Di seguito, alcuni motivi per cui potrebbe essere molto utile delegare il proprio lavoro ad un esperto del campo.

L’importanza della progettazione stilistica di un appartamento

Il primo aspetto da considerare, per quanto riguarda l’importanza della progettazione di una casa, riguarda l’aspetto prettamente stilistico, che ha a che fare con il gusto e le esigenze di una persona che vuole vivere in un ambiente domestico. Ogni casa presenta il proprio stile, che si riflette in una serie di elementi: arredamento, mobili, elementi decorativi e colori delle pareti dovranno adattarsi a questo stile stesso, per cui la disposizione di pezzi di arredamento, la scelta di elementi decorativi e tanto altro segue questa stessa dinamica.

Un architetto per interni è in grado di guidare le scelte future, anche in termini di acquisto, selezione e gestione, coniugando l’esperienza estetica di un consumatore con elementi di maggiore concretezza. Ad esempio, se la propria volontà è quella di affidarsi ad uno stile moderno, un architetto per interni potrebbe optare per una progettazione che prevede l’isola all’interno di una cucina, o il ricorso ad elementi di colore chiaro o freddo.



La supervisione dei lavori da parte di un architetto

Il motivo per cui tantissime persone tendono ad affidarsi a personale esperto come gli architetti riguarda la supervisione del lavoro, che può essere assicurata da questi professionisti. Un architetto, infatti, diversamente da quel che si può immaginare, dopo aver realizzato il disegno preliminare per la progettazione di un appartamento si occuperà di seguire e guidare i lavori, o affidandosi ad una specifica squadra di operai che segue le proprie indicazioni direttamente, o supervisionando le attività che vengono svolte in casa. Si tratta di un aspetto importantissimo soprattutto nel caso in cui la progettazione di un appartamento o la ristrutturazione degli interni avvenga a seguito di alcuni interventi fondamentali, come la rottura delle pareti per la creazione di open space o la riqualificazione di zone sensibili per tubature, impianti e soffitti.

Il dialogo di un architetto con un interior designer

Per quanto tendano ad essere confuse e accomunate, quelle dell’architetto per interni e dell’interior designer sono due figure professionali differenti, a cui toccano incarichi e componenti - atte alla progettazione - che sono diverse. Molto spesso, una persona tende a selezionare tra l’uno e l’altro ma, se c’è una possibilità economica di affidarsi ad entrambi, è certamente importante prevedere un buon dialogo tra architetto e interior designer. In questo modo, non soltanto il risultato sarà perfetto dal punto di vista delle funzionalità, ma anche per quanto riguarda il senso estetico del proprio appartamento, che sarà assolutamente adatto ad ogni esigenza, rispettando anche il mantra secondo cui anche l’occhio vuole la sua parte.