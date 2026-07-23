Centro Nautico di Levante: 40 anni di vela tra Liguria e Costa Smeralda

Ci sono passioni che resistono al tempo perché non hanno mai inseguito la moda. Il Centro Nautico di Levante è una di queste: da oltre quarant'anni accompagna chi sente il richiamo del mare a diventare velista, lungo una rotta che unisce due delle coste più belle del Mediterraneo. Da una parte la Liguria, alle porte delle Cinque Terre; dall'altra la Sardegna della Costa Smeralda, dove l'acqua cambia colore a ogni ora del giorno. In mezzo, una storia fatta di persone, di vento e di una certa idea di come si impara a navigare.

Le origini del Centro Nautico di Levante

Tutto comincia nel 1982, a Torino, lontano dal mare ma vicinissimo a chi del mare aveva fatto una ragione di vita. Nasce come associazione no-profit, con il nome di Centro Nautico Glénans Italia, costola italiana di una delle scuole di vela più rispettate d'Europa. La scelta di non perseguire il profitto non è un dettaglio burocratico: definisce un modo di stare in acqua dove conta la formazione, non il fatturato. Da quel primo nucleo torinese, fatto di volontari e di entusiasmo, prende forma una comunità che negli anni si allargherà al Tirreno e al Mediterraneo, senza mai perdere l'impronta originaria.

L'eredità della scuola francese dei Glénans

Il debito verso la tradizione francese si sente ancora oggi nel metodo. I Glénans hanno insegnato all'Europa che la vela non si impara a memoria, ma vivendola: si sale a bordo, si sbaglia, si corregge, si cresce. La teoria serve il mare, non il contrario. Da questa scuola arriva anche una figura che racconta bene lo spirito di Levante, quella del cambusiere: chi a turno cura la dispensa e i pasti dell'equipaggio, perché la vita di bordo è fatta tanto di manovre quanto di cura reciproca. Non un servizio, ma una responsabilità condivisa che insegna ai giovani velisti che una barca funziona solo se ognuno fa la sua parte, anche lontano dal timone.

La base in Liguria al Marina Porto Mirabello

La porta ligure di Levante si apre a La Spezia, al Marina Porto Mirabello, uno degli approdi più curati del golfo. Per chi arriva dal Nord Italia è una destinazione comoda, raggiungibile in poche ore d'auto o di treno, e questo la rende ideale per chi vuole iniziare senza affrontare lunghi viaggi. Qui prende vita la formula weekend, pensata per chi lavora o studia durante la settimana e cerca nel fine settimana il proprio spazio di mare. Due giorni bastano per staccare la spina, prendere confidenza con le manovre e tornare a casa con il sale sulla pelle e la voglia di ripartire. Il golfo dei Poeti, con le sue acque protette e i suoi panorami, fa il resto.

La base in Sardegna a Capo d'Orso

Sull'altra sponda c'è la Sardegna, dove Levante ha messo radici a Capo d'Orso, vicino a Palau, nel cuore di uno degli scenari più spettacolari del Mediterraneo. Da qui si naviga verso l'Arcipelago della Maddalena, primo parco nazionale della Sardegna e scenario di isole e fondali che pochi posti al mondo sanno eguagliare. La base sarda lavora con la formula settimanale, distribuita lungo i mesi caldi, quando il vento e la luce regalano giornate perfette per imparare e per perdersi tra cale e granito rosa. È la dimensione del soggiorno pieno, della vita di equipaggio vissuta giorno dopo giorno, dove una settimana cambia il modo di guardare il mare.

Numeri e affiliazioni di una scuola storica

Quarant'anni di attività si misurano soprattutto nelle persone. Migliaia di velisti formati sono passati dalle barche di Levante, accompagnati da una rete di istruttori volontari che mette competenza ed esperienza al servizio di chi inizia. A garantire serietà e riconoscimento c'è l'affiliazione alle principali realtà della vela italiana, dalla Federazione Italiana Vela alla UISP, fino alle reti internazionali del settore. Sono certificazioni che assicurano standard didattici e di sicurezza condivisi, un riferimento concreto per i genitori che affidano i figli alla scuola e per gli adulti che cercano una formazione seria, non improvvisata.

La filosofia del Centro Nautico di Levante

Dietro le rotte e i corsi c'è un'idea precisa: la vela come formazione prima ancora che come sport. A bordo si impara a leggere il vento, certo, ma anche a convivere, a collaborare, a rispettare un elemento più grande di noi. La vita di equipaggio diventa una piccola scuola di vita, dove le gerarchie contano meno della fiducia e ogni mano serve. Levante coltiva una cultura del mare che non si esaurisce nella tecnica: navigare in modo consapevole, lento, attento alla natura, dentro una comunità che si riconosce nei suoi valori più che nei suoi risultati. Per questo chi entra raramente se ne va.

Come iniziare il tuo percorso con il Centro Nautico di Levante

Avvicinarsi è semplice. L'offerta copre ogni livello e ogni età, dai più piccoli agli adulti che salgono in barca per la prima volta, con corsi tra la Liguria e la Sardegna distribuiti lungo la stagione. Il sito raccoglie i percorsi disponibili, le date e i contatti per la segreteria, che accompagna nella scelta del corso più adatto a esperienza e aspettative. Il modo migliore per capire cosa significa entrare in questa comunità resta uno solo: provare il vento, salire a bordo e lasciare che sia il mare a raccontare il resto.















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