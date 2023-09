La premier Giorgia Meloni a Genova, domani visiterà il Salone Nautico Internazionale

Visita istituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni al Salone Nautico Internazionale di Genova nel pomeriggio di domani, venerdì 22 settembre.



Al suo arrivo, il Premier Meloni insieme al ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, effettuerà, a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, un sopralluogo via mare al cantiere della Nuova Diga di Genova, accompagnata dal Prefetto Renato Franceschelli, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal Commissario dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza e dai rappresentanti del consorzio Genova BreakWater.



Per le 16.30 è previsto l’arrivo della Premier Meloni alla 63° edizione del Salone Nautico Internazionale, dove sarà accolta dal presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi.



Dopo la visita al Salone, alle 17.30 sulla terrazza al secondo piano del Padiglione B situato all’interno dell’area espositiva, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro per gli Affari europei e le Politiche di coesione Raffaele Fitto, firmerà con il presidente della Regione Toti l’accordo per l’utilizzo dei Fondi FSC (programmazione 2021-2027) destinati alla Liguria, prima Regione a raggiungere l’intesa con il Governo, alla presenza di amministratori e rappresentanti delle categorie.