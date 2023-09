Parto in ambulanza, Amministrazione di Pietra: “Chiediamo a Gratarola e Asl indicazioni per la riapertura del punto nascite”

“Benvenuto Lorenzo! Ancora un parto in ambulanza, in una piazzuola dell'autostrada A10, nei pressi di Orco Feglino a pochi chilometri da Pietra Ligure – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio - La fortuna e la consueta bravura degli operatori hanno fatto sì che tutto si concludesse per il meglio. Tuttavia, non possiamo esimerci, come amministrazione comunale, dall'esprimere una volta ancora una costante e crescente preoccupazione per quelli che stanno diventando procedure di parto in emergenza sempre più frequenti”.

“Auspichiamo che si ponga rimedio a questa situazione in tempi ragionevoli, cosa che ad oggi non vede ancora una risoluzione certa e chiediamo all’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola e all’ASL 2 Savonese indicazioni in merito alle procedure per la riapertura del punto nascite presso l’ospedale di Pietra Ligure e tempistiche più definite”, concludono De Vincenzi e Liscio.