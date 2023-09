Laigueglia, Fiera di S. Matteo: Olio Raineri e Antiche Vie del Sale protagonisti del progetto “Le strade dei sapore e del sapere”

Gli oltre ventimila visitatori attesi alla kermesse laiguegliese, grazie all’impegno di Coldiretti Savona a sostegno dei laboratori del gusto delle antiche vie del sale, avranno la possibilità di conoscere e approfondire le proprie conoscenze nel campo delle colture e delle tradizioni locali; dai prodotti De.Co, ai vini D.O.P., dalle produzioni tipiche alla cucina contadina.

Gli ospiti della Fiera potranno degustare prodotti del territorio e vivere l’atmosfera “lenta” de “Il Borgo d’aMare”,con i suoi “caruggi”,le piazze affacciate sul mare, il Bastione, la Chiesa di S. Matteo, l’Oratorio della Confraternita di S.M. Maddalena.

Un percorso esperienziale, quello pensato dagli organizzatori, ispirato alla filosofia “slow tourism” tanto cara al cittadino onorario del BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA Carlin Petrini il quale, a tale proposito, sostiene: “Il turismo del futuro? Parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla loro cura verso la terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza”.

“La collaborazione con i laboratori del gusto dell’associazione dei comuni delle Antiche Vie Del Sale – dichiara Antonio Ciotta direttore di Coldiretti - riafferma l’impegno della nostra organizzazione a sostegno delle piccole comunità dell’entroterra e del loro straordinario patrimonio di colture tipiche e tradizioni locali”.

“Grazie alla partnership con Coldiretti e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Giancardi - Galilei - Aicardi di Alassio – affermano Alessandro Navone e Franco Laureri, presidente il primo e responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie Del Sale il secondo – le tante produzioni tipiche delle comunità attraversate dai cammini “dell’Oro bianco” avranno la possibilità di promuoversi in una vetrina importante come la Fiera di S. Matteo; un’opportunità fortemente voluta dall’amministrazione di Laigueglia, unico Comune della costa aderente alla nostra associazione”.

Tutte le attività laboratoriali sono organizzate dall’associazione Antiche Vie Del Sale in collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore Giancardi - Galilei - Aicardi di Alassio e con il contributo di Coldiretti Savona, Velier S.p.A, Azienda Special Ingredients, Azienda Agricola Cascina Nirasca, Panificio Cacciò di Gavenola, Olio Raineri e Pastifico Fratelli Porro di Pornassio.

Il calendario degli eventi enogastronomici prevede:

Venerdì 22 PIAZZA PREVE ORE 17.30: “L’Aié”- Laboratorio condegustazione organizzato dal Comune di Vessalico - Comitato per la tutela dell’aglio di Vessalico. A cura di Paola Ferrari della Cooperativa Brigì, dei giovani chef e maȋtre dell’Istituto Alberghiero F.M. Giancardi di Alassio e degli studenti dell’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga. In collaborazione con Olio Raineri e Panificio Cacciò.

Sabato 23 PIAZZA PREVE ORE 11.00: “PESTUN DI FAVE” - Cooking show con degustazione dedicato al prodotto De.Co. organizzato dal Comune di Cervo a cura della signora Franca Carrara del ristorante Bellavista di Cervo, dello chef Renato Grasso e dei giovani chef e maȋtre dell’Istituto Alberghiero F.M. Giacardi di Alassio in collaborazione con Olio Raineri – Pastificio Fratelli Porro di Pornassio (IM) e Panificio Cacciò.

Sabato 23 PIAZZA PREVE ORE 17.00: “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN CUCINA” -Merenda per i bambini organizzata dall’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore GIANCARDI – GALILEI – AICARDI di ALASSIO, condotta da Saba Wesser e coordinata dai docenti Vincenzo Commodari, Alessandro Messina e Maria Gaudenti – in collaborazione con Olio Raineri e Panificio Cacciò. Protagonisti i prodotti tipici “made in Liguria”.

Domenica 24 PIAZZA PREVE ORE 11.00:“DISEGNARE CON IL CIBO-ARTE DeCo DA GUSTARE” -Cooking show e Wine Testing a cura dello chef Roberto Revel, dei giovani chef e maȋtre dell’Istituto Alberghiero F.M. Giacardi di Alassio e di Marco Temesio della Confraternita dell’Ormeasco. In collaborazione con Cantina Cascina Nirasca, azienda Special Ingredients, Olio Raineri, Pastificio Fratelli Porro – Pornassio (IM) e Panificio Cacciò.