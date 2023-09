Edoardo Rixi nuovo segretario regionale della Lega, è stato eletto per acclamazione

Edoardo Rixi è il primo segretario della Lega Liguria per Salvini Premier. Il deputato e vice ministro genovese è stato eletto per acclamazione nel corso del congresso regionale che si è svolto in una gremita Sala Grecale ai Magazzini del Cotone di Genova.

Il direttivo regionale - eletto anch’esso per acclamazione - sarà composto da Alessio Bevilacqua, Paolo Cenedesi, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessandro Piana, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani. Nel corso del congresso sono stati eletti anche una cinquantina di delegati per il prossimo congresso nazionale della Lega.