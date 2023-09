Savona, Fratelli d'Italia: "Le risorse del Pnrr per finanziare il progetto contro il rischio inondazioni tra Corso Mazzini, Colombo e via Dante Alighieri"

“Il progetto c'è, perché non chiedere le risorse del Pnrr per finanziarlo?” Con una interpellanza Fratelli d'Italia chiede che il Comune consideri i finanziamenti del Pnrr per risolvere il problema inondazione della zona compresa tra Corso Mazzini, Corso Colombo, Via Dante Alighieri e il torrente Letimbro.

“Le cause dell’antico problema sono state chiaramente determinate nella relazione introduttiva del progetto del Consorzio per la depurazione delle acque – dichiarano i consiglieri Massimo Arecco e Renato Giusto - che si riportano di seguito: 'La parte meridionale del territorio del Comune di Savona è soggetta a fenomeni di allagamento in occasione di eventi meteorici intensi a causa della probabile insufficienza della rete di fognatura delle acque meteoriche a smaltire le portate al Torrente Letimbro”.

Nel 2014 il Comune aveva dato mandato al Consorzio Depurazione Acque del Savonese di eseguire una ricognizione sulla situazione idrogeologica del territorio savonese finalizzata allo studio e individuazione gli interventi necessari per ridurre il rischio idraulico nel territorio comunale.

Era stato deciso di fare una pulizia delle condotte di acque bianche del quadrilatero compreso tra Via XX Settembre – Via Guidobono – Corso Mazzini – Corso Colombo, e il successivo studio.

“Il progetto di massima fatto redigere dal Consorzio – dicono Arecco e Giusto - successivamente ai rilievi, alle analisi e ai calcoli idraulici, contiene più soluzioni tecniche, oltre alle relative ipotesi di quantificazione dei costi economici finali. I fondi attualmente previsti dal PNRR consentirebbero, una volta per tutte, di reperire le ingenti risorse economiche necessarie per la progettazione definitiva delle opere e per la relativa realizzazione”.