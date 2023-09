Camion perde un container tra Vado e Bergeggi: paura sulla strada di scorrimento veloce (FOTO)

Attimi di paura questa mattina lungo la strada di scorrimento veloce, nel tratto compreso tra Vado Ligure e Bergeggi. Un camion ha perso il container dal rimorchio per cause ancora in via di accertamento.

L'incidente è avvenuto nella galleria che precede il viadotto Segno, in direzione Savona. Il container non ha perso il contenuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogrù e la polizia locale per regolare il traffico.

Per consentire le operazioni di sicurezza la viabilità ha subito disagi vari. Per fortuna, nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.