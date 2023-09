Area Autofiori di Vispa, Mirri: "Dalla minoranza nessun spirito di collaborazione, volevano mettere la loro 'bandierina'"

"Se il gruppo di minoranza con a capo il consigliere Ferraro non riesce a capire il perché del voto contrario della maggioranza alla mozione presentata all'ultimo Consiglio comunale, proveremo nuovamente a spiegarlo, visto che non è bastata la discussione in aula consiliare".

Ad affermarlo in una nota è il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri che aggiunge: "Con riferimento alla mozione consiliare del gruppo 'Insieme per Carcare', protocollata il 21 agosto scorso, avendo come argomento la cessione delle infrastrutture e delle strutture del cantiere di Autostrada dei Fiori in frazione Vispa, già in occasione della conferenza dei capigruppo, avevamo chiesto con spirito collaborativo la possibilità di una discussione in commissione per concordare insieme alla minoranza eventuali emendamenti (correzioni o modifiche) da apportare al fine di approvarla all'unanimità".

"Una volta convocata però, la commissione è andata deserta da parte del consigliere Bologna del gruppo di minoranza. Siccome crediamo che l'argomento trattato sia di interesse pubblico e considerato che l'attuale amministrazione aveva già preso accordi mesi fa con i tecnici e dirigenti della società autostrade, se loro come gruppo, disertando la commissione, volevano mettere la loro 'bandierina', noi abbiamo dovuto bocciarla, sopratutto dopo mesi che ci stiamo lavorando dietro", prosegue Mirri.

"Abbiamo anche proposto al gruppo di minoranza il ritiro della mozione per poterla ripresentare insieme al prossimo Consiglio comunale. Ipotesi prontamente scartata. Tale atteggiamento ci ha costretto ovviamente a pronunciare un voto contrario".

"E' davvero comico che durante lo svolgimento dello stesso Consiglio, in occasione della discussione dell'ordine del giorno, riguardante un parere negativo all'ipotesi di un termovalorizzatore in Val Bormida, abbiamo accolto tutte le modifiche e gli stralci proposti dalla minoranza, al fine di una comune approvazione, e oggi ci accusano di 'occasione persa' o di mancanza di collaborazione".

"Vorremmo tranquillizzare nuovamente il gruppo 'Insieme per Carcare' che la nostra attenzione non ha bisogno di 'stimoli', ma eventualmente di una 'seria' collaborazione da parte di tutti - conclude Mirri - Comunque il progetto va avanti e sarà portato a termine, nonostante la mancata voglia di collaborazione da parte della minoranza".