Giornata del Sacrificio Alpino: approvato in Consiglio Regionale l’Ordine del Giorno di Angelo Vaccarezza (Lista Toti)

E’ stato approvato dal Consiglio Regionale l’Ordine del Giorno del Capogruppo della Lista Toti in Regione Liguria Angelo Vaccarezza sulle iniziative in occasione della Giornata del Sacrificio Alpino. Nello specifico, il documento chiede l’impegno della Giunta affinchè Regione Liguria organizzi eventi collaterali e complementari in occasione della Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, istituzionalizzata con legge n. 44 del 5 Maggio 2022, individuata nel 26 Gennaio di ogni anno, anniversario della battaglia di Nikolajevka.