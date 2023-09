Santa Corona, al Padiglione Chirurgico proseguono i lavori di ristrutturazione post incendio

"I lavori di ristrutturazione nel padiglione colpito dall’incendio nel 2022 stanno procedendo secondo il programma stabilito, grazie alla strategia di spostare i reparti tra i diversi piani all'interno del padiglione o in altri padiglioni, in modo da garantire una continua assistenza ai ricoverati. Rimane da completare il secondo piano, mentre in seguito potranno essere finalizzati i lavori sul terzo piano, particolarmente colpito dall'incendio".

A darne notizia, attraverso una nota stampa, è l'Asl 2 aggiornando sui lavori di ristrutturazione post incendio 2022 del Padiglione Chirurgico dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"A tale proposito a partire da giovedì 28 settembre 2023, fino al termine degli interventi di adeguamento anti-incendio del 1° Gruppo Operatorio sito al 2° Piano del Padiglione Chirurgico, sarà effettuata una riorganizzazione temporanea dell’attività chirurgica normalmente svolta presso il suddetto blocco operatorio e quindi l’attività chirurgica ortopedico – traumatologica sarà svolta presso la sala operatoria sita al 4° Piano del Padiglione 17 - si legge ancora nella nota stampa - Queste rotazioni hanno necessitato di una pianificazione molto dettagliata e complessa da parte della direzione medica dell'ospedale. Grazie a questa pianificazione e all'impegno dell'Area Tecnica, del Coordinamento delle Professioni Sanitarie e di tutti i professionisti sanitari delle strutture interessate dai lavori sono già stati completati i lavori sui piani primo, terzo e quarto, riducendo al minimo i disagi per i pazienti".