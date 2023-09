Scontro tra due camion in A10 nella galleria Cassisi a Celle: coda sul tratto

Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Celle Ligure e Albisola, in direzione di Ventimiglia, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'altezza del km 34, all'interno della galleria Cassisi, che ha visto il coinvolgimento di 2 camion.

Per effetto del provvedimento si è formata una coda di 5 km, a partire da Varazze.

In alternativa, per chi è diretto verso Savona, è consigliato di uscire a Varazze e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Albisola.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.