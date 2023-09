Loano, il Coro Polifonico di Valleggia chiude il "Settembre musicale dei turchini"

Il Coro Polifonico di Valleggia, fondato nel 1953 da don Angelo Genta, don Renzo Tassinari e Attilio Acquarone. Per mezzo secolo è stato condotto da Giuseppe Rebella, quindi dal suo allievo Marco Siri e oggi da Maurizio Fiaschi, direttore con una grande esperienza a livello internazionale. Oltre al servizio liturgico, il coro effettua concerti e rassegne in Italia e in Europa, ultime tappe Salisburgo, Venezia, Monaco, Roccasecca. Tra i pochi gruppi al mondo, ha partecipato due volte alla nota rassegna di Loreto e ha cantato in più occasioni in Vaticano. Nel suo repertorio la polifonia classica, ma anche il gregoriano, i corali, le Messe e altre forme compositive, dei più grandi musicisti attraverso secoli e tradizioni.