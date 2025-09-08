Campochiesa d’Albenga, in arrivo una stazione meteo, Igno: “Per non farsi sorprendere dai fenomeni intensi”

Cultura meteorologica, consapevolezza climatica, didattica e autoprotezione attiva possono passare anche, e soprattutto, attraverso l’installazione di una stazione meteorologica. È quanto accadrà a breve ad Albenga, nella frazione di Campochiesa, come già avvenuto in decine di altre località della Liguria.

Le stazioni meteo sono ormai numerose sul territorio regionale, ma secondo Gianfranco Saffioti, conosciuto come il Meteorologo Ignorante o più semplicemente Igno, non sono mai abbastanza, per diversi motivi. “Il primo, tra i più importanti, riguarda proprio la particolarità del territorio, che regala un’infinità di microclimi così diversi anche a poche centinaia di metri uno dall’altro – spiega –. Una stazione meteo, infatti, è in grado di registrare tutti i più importanti e fondamentali parametri fisici dell’atmosfera, quali la temperatura, l’umidità, la pressione, la direzione e la velocità del vento, la radiazione solare nonché, in particolare, la quantità di pioggia caduta e l’intensità con la quale si sta verificando”.

“Ogni parametro – prosegue – registrato in tempo reale, può essere inviato online mediante un sito dedicato ed essere convogliato in una piattaforma, come quella a cui sto lavorando, dove poter monitorare l’andamento del tempo in tutta la nostra regione da un pc o da uno smartphone in qualsiasi luogo noi dovessimo trovarci”.

Uno strumento di questo tipo risulta particolarmente utile per chi lavora all’aperto, come agricoltori e addetti ai lavori, che devono seguire minuto per minuto l’evoluzione delle condizioni atmosferiche e i loro effetti al suolo. Secondo Saffioti, imparare a leggere gli strumenti dovrebbe diventare pratica comune, per attivare quelle regole di autoprotezione che consentono di non trovarsi impreparati davanti a eventi potenzialmente pericolosi.

“Oggi – conclude Igno – l’evoluzione e la diffusione tecnologica ci permettono di avere strumentazioni sufficientemente efficaci a prezzi contenuti, per cui pensare di potersi dotare, sia a livello comunale, ma anche privato, professionale o associativo, di una stazione meteorologica non è più proibitivo come poteva esserlo sino a qualche anno fa”.

La stazione che sarà installata a Campochiesa è stata acquistata grazie al contributo della Banca d’Alba e all’impegno del Comitato di Quartiere, che per sensibilizzare i cittadini ha organizzato un incontro divulgativo con il Meteorologo Ignorante. L’appuntamento, che si è svolto domenica 31 agosto con un grande successo di pubblico, è stato reso possibile grazie al sostegno economico di numerose aziende locali e alla collaborazione del Comune di Albenga.