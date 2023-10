Il progetto della rsa in via Nizza a Savona tramonta in via definitiva

Palazzo Sisto chiude sulla rsa di via Nizza che era già stata bocciata nella precedente amministrazione. Allora una parte della maggioranza, i fuoriusciti della Lega, avevano votato con la minoranza contro la pratica di variante al Puc per la realizzazione della residenza per anziani.

Con l'insediamento della nuova amministrazione di centrosinistra, parte politica che era contraria alla nuova struttura e nel 2021 aveva votato contro, la società Riperia ha avuto alcuni contatti con la giunta Russo. La giunta si era presa del tempo per valutare la questione e prendere una decisione.

La società avrebbe presentato un'ipotesi di progetto rivisto, con una rsa di dimensioni più ridotte e meno posti letto rispetto al progetto originario di una struttura da 28.900 metri quadrati per quattro piani di altezza e per la quale veniva anche ipotizzato l'utilizzo di una porzione di arenile per attività di riabilitazione. Alla fine Palazzo Sisto avrebbe comunicato alla proprietà dell'area la contrarietà alla realizzazione della rsa, proponendo a Riperia un confronto per trovare delle ipotesi alternative.

Tra quelle a cui propende Palazzo Sisto ci sarebbe la realizzazione di un parcheggi per fare fronte alla carenza di posti auto della zona. Sempre in via Nizza prosegue invece l'iter del progetto per la realizzazione di un supermercato in via Nizza 64, al posto della "Società acetilene e derivati". Proprietaria dell'area, e a capo dell'operazione edilizia, è la società Giovanni Srl di Sanremo che si occupa di compravendita immobiliare.