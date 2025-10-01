Vado, nuova strada in sponda destra del Segno: c'è l'ok alla convenzione da parte dell'Autorità Portuale

Dopo il primo via libera amministrativo arrivato dal Consiglio Comunale vadese nello scorso giugno, il progetto della nuova viabilità sulla sponda destra del torrente Segno compie un passo decisivo.

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha infatti approvato, nell'ultima seduta del 29 settembre, la convenzione che definisce ruoli e responsabilità per la realizzazione dell’opera, finanziata con 9 milioni di euro provenienti dall’Accordo per la Coesione.

Si tratta di un collegamento tra quelli definiti di “ultimo miglio”, pensato per separare in modo netto il traffico commerciale e pesante diretto al porto e alle aree retroportuali da quello urbano, alleggerendo vie come via Piave e migliorando la qualità della vita nei quartieri residenziali, fino alla frazione di San Genesio. Un intervento che si inserisce in un più ampio disegno di mobilità sostenibile, destinato a ridisegnare la convivenza tra attività portuali e comunità locale.

L’infrastruttura correrà all’interno di aree già urbanizzate, senza impatti invasivi, ma con ricadute significative in termini di sicurezza stradale, fluidità dei collegamenti e sostenibilità complessiva della mobilità vadese.

Secondo quanto stabilito, l’Autorità Portuale assumerà il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante, mentre il Comune di Vado Ligure si occuperà di completare e approvare il progetto esecutivo di un'opera nata per rispondere a esigenze logistiche che si candida ad essere, al contempo, un’ulteriore soluzione in grado di migliorare la coesistenza tra porto e città.