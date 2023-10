Meteo, ancora una settimana condizionata dalla stabilità

Questa estesa area di alta pressione continuerà a stazionare sull'Italia almeno per tutta la settimana, anche se diminuirà la sua intensità lasciando spazio a qualche inflitrazione di umidità e nuvolosità.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 2 a domenica 8 ottobre.

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per via di nubi alte e velature, anche se data la stabilità atmosferica saranno possibili le prime nebbie al mattino sulle aree di pianura più depresse e nelle vallate di Langhe e Monferrato. Un po' di copertura sarà presente già oggi sulle zone di pianura occidentali, e tra martedì e mercoledì ci sarà maggiore nuvolosità accompagnata da un lieve calo della temperatura, con possibilità di qualche debole pioggia sulle zone alpine. Poi la temperatura risalirà nuovamente nella seconda parte della settimana.

Le temperature quindi saranno ancora sopra la media del periodo, almeno fino a marcoledì, per poi calare leggermente e riprendersi nel fine settimana, in un contesto sempre di valori oltre la media. Le massime potranno arrivare fino a 27/29°C tra oggi e mercoledì, per poi calare di qualche grado tra giovedì e venerdì e risalire tra sabato e domenica. Più o meno lo stesso accadrà alle minime, con la sola differenza che non torneranno a salire per via dell'accorciamento delle ore di luce. I valori inizialmente saranno compresi tra 15 e 18°C, sulle coste liguri anche fino 20/21°C, per poi calare da giovedì e rimanere nella fascia 13-18°C.

Venti pressochè assenti o deboli variabili, condizione che favorirà un accumulo di inquinanti in pianura. Soltanto sule Alpi tra martedì e mercoledì notte saranno possibili raffiche occidentali di moderata intensità.

Tendenza successiva

Probabile continuazione ancora per qualche giorno di questa situzaione meteo quasi statica, in cui non si vedono ancora piogge che sarebbero normali in questo periodo.

