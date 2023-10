Savona, Boselli-Alberti è boom di iscrizioni ai corsi serali degli studenti lavoratori

Anche se c'è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi, il corso serale dell'Istituto Boselli-Alberti ha già registrato un incremento notevole di iscrizioni rispetto allo scorso anno.

Molto apprezzato per i risultati conseguiti dagli studenti che negli anni scorsi si sono diplomati raggiungendo il pieno successo formativo e da quanti hanno deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'università capitalizzando quanto imparato nel corso degli anni a scuola.

Oltre all'opportunità di conseguire un diploma ad alta spendibilità nel mondo del lavoro, gli iscritti possono usufruire dei vantaggi garantiti dal progetto Agorà, nato proprio nell'ottica di assecondare i bisogni degli studenti lavoratori, per aiutarli a conciliare lo studio con le esigenze lavorative e familiari.

Il progetto consiste nella possibilità di seguire le lezioni a distanza per due giorni a settimana e di beneficiare di alcune uscite sul territorio per una maggiore conoscenza, o meglio consapevolezza, delle ricchezze offerte dalla nostra meravigliosa città e dalle zone limitrofe. È possibile iscriversi presso la sede in Via San Giovanni Bosco 6 a Savona, dove i referenti sono disponibili per illustrare il funzionamento e l’organizzazione dei corsi: AFM (ex ragioneria) e CAT (ex geometri)