Savona, un bando di gara per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali dei prossimi due anni

Valgono 1 milione di euro i lavori previsti dal Comune di Savona per la manutenzione ordinaria dei prossimi due anni.

Palazzo Sisto ha pubblicato il bando per la selezione dell'impresa che dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria nel 2024 e 2025, con una lettera di invito, visto che l'attuale contratto è vicino alla scadenza.

Il contratto in corso comprende quotidiani interventi manutentivi di natura edile ed impiantistica programmati sia in base a un calendario temporale predefinito, garantendo una manutenzione costante e periodica, sia in risposta a situazioni impreviste o emergenze che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica.

Per assicurare la continuità della manutenzione degli stabili comunali nei prossimi due anni due il Servizio stabili comunali ha predisposto un progetto esecutivo con le finalità generali da perseguire, gli interventi da realizzare e le strategie per attuare una politica di miglioramento per conseguire una significativa riduzione dei costi sia per quello che riguarda le operazioni di manutenzione che le attività di esercizio.