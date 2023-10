Toti: "Cpr forse ad Albenga". Il sindaco Tomatis su tutte le furie: "Ci opporremo in ogni modo"

“Realizzare in breve tempo a Ventimiglia una struttura per migliorare l'accoglienza insieme alla realizzazione in Liguria di un Cpr, che non sarà nella città di confine”. Questo il senso della riunione di oggi, del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, che si è svolta in Prefettura ad Imperia, dopo gli incontri del Ministro Matteo Piantedosi a Ventimiglia e quelli nel capoluogo con il Presidente della Provincia imperiese Claudio Scajola, con lo stesso Prefetto e con i sindacati.

Una presa di posizione ben precisa, quella del Ministro che quindi conferma l’allestimento di un Cpr che però non sarà a Ventimiglia ma sicuramente in Liguria. Dove? Secondo le dichiarazioni del presidente della Regione Giovanni Toti, raccolte dall'agenzia Ansa, potrebbe essere nella nostra provincia: "Forse si stanno considerando altre zone come l'entroterra di Albenga" ha spiegato il governatore ligure.

Parole che hanno provocato la dura reazione del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: "Un CPR ad Albenga? Ancora una volta il Presidente della Regione Liguria Toti per assecondare i partiti di Governo (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) propone scelte irragionevoli e devastanti per il nostro territorio; assolutamente non accettabili".

"Non pensino Toti ed il Governo di centrodestra di portare avanti questa scelta! Ci opporremo in ogni modo - ha aggiunto il primo cittadino - La nostra città negli ultimi anni ha fatto enormi passi in termini turistici sia sulla costa che per quel che riguarda l'entroterra grazie a progetti legati all'outdoor e all'enogastronomia. Albenga sta facendo la sua parte sul tema dell'accoglienza ma prevedere un CPR sul nostro territorio è assurdo. Il nostro territorio non può essere la soluzione alla carenza dei centri per il rimpatrio in Italia e all'incapacità del Governo Meloni di gestire l'emergenza migranti realizzando fra l’altro centri dove le persone sono trattate in modo inumano".