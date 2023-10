Vado, approvato il progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico: consegna della scuola nel 2026

È stato approvato il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Vado Ligure.



Il Ministero dell'istruzione ha finanziato 4 milioni e 700 mila euro, al quale si sono aggiunti 1 milione di cofinanziamento comunale e ulteriori 463mila euro per l'aumento dei prezzi delle materie prime, a seguito di una richiesta di fondi Pnrr in merito alla "Missione 2, Componente 3" riguardante l'applicazione della cosiddetta "transizione ecologica" agli edifici scolastici per quanto riguarda il loro efficientamento energetico e la riqualificazione.



Con i fondi richiesti e finanziati, le scuole medie Peterlin di via XXV Aprile verranno demolite in quanto ricadono in un'area a rischio esondazione e sarà così realizzato un nuovo edificio vicino alla scuola materna di via Sabazia.



A breve saranno consegnati i lavori, nlel biennio successivo (2024/2025) l'esecuzione degli stessi con la conclusione e la consegna della scuola nel 2026.